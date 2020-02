Maria De Filippi ha sempre dichiarato di riuscire a mantenere il controllo durante le storie spesso commoventi che presenta a C’è Posta per Te. Questa volta anche lei ha ceduto di fronte alla storia di Flora, una donna che tenta di riconciliarsi con il figlio cacciato anni prima di casa.

C’è Posta per Te: la storia di Flora

Flora è una donna con un passato difficile: da giovanissima ha avuto 5 figli ed è poi stata lasciata dal marito senza alcun mezzo. L’ex marito ha poi chiamato gli assistenti sociali che le portano via i figli e lei tenta di racimolare qualche soldo facendo diversi lavori come donna delle pulizie.

La donna si rivolgeva alla Caritas e sopravviveva grazie al sussidio del comune. Intanto, il figlio Giovanni da giovanissimo decide di lasciare la scuola per andare a lavorare.

Dopo l’incontro con la ragazza Luisana, il figlio lascia il lavoro al mercato e la madre viene a sapere che fa il posteggiatore abusivo. Flora è terrorizzata dal possibile intervento degli assistenti sociali e quando scopre che il figlio frequenta brutte compagnie lo caccia di casa.

La donna rifiuta di accoglierlo di nuove quando Giovanni si presenta 2 giorni dopo.

Il figlio chiude la busta e Maria De Filippi sbotta

Giovanni decide di chiudere i rapporti con la madre, convinto che lei non gli voglia bene. Maria De Filippi fa osservare al ragazzo che non è facile comportarsi bene in quella situazione disagiata. Quando la ragazza di Giovanni dichiara di aver conosciuto “un mostro” riferendosi a Flora, Queen Mary botta.

“A te che effetto fa quando lei dice ‘è un mostro’ di tua madre?

“, chiede Maria, “Guarda, a me è una situazione che mi ha colpito molto, le difficoltà economiche, come è riuscita a recuperarvi in un istituto, come è riuscita a crescervi e a farvi andare alle medie“.

La conduttrice continua rivolgendosi a Giovanni: “Penso che andare alla Caritas sia un’umiliazione per una madre, penso che siano volate parole grosse da parte di tua madre, mi dispiace, penso che lei ti chieda scusa e mi dispiace vedere un figlio che dice alla madre che è un mostro. Non ce la posso fare“.

Purtroppo il discorso non è servito e Giovanni ha deciso di chiudere la busta.

