Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, torna da Barbara d’Urso per parlare delle ultime vicissitudini della sua vita. Sul caso Bugo assicura che non aveva detto a nessuno che avrebbe cambiato il testo della canzone di Sanremo. La sua rottura è stata determinata dalla performance del collega, che a sua volta lo accusa di aver dato gli spartiti sbagliati all’orchestra.

Morgan a Bugo: “Chiedi scusa a Endrigo”

Morgan continua a sostenere che il suo sbotto in mondovisione è dovuto a come Bugo ha cantato Canzone per te durante la serata delle cover.

“Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo io chiedo scusa a te e poi suoniamo di nuovo insieme“, dice il cantante rivolgendosi all’ex amico, “Ti ho scritto un messaggio oggi, ti rendi conto che siamo primi in classifica? Ti ho visto felice, io sono felice per te“.

L’ex frontman dei Bluvertigo continua spiegando di non aver sopportato la mancanza di professionalità di Bugo: “Quello che ho fatto per tutta la vita è stato studiare e riarrangiare il lavoro dei cantautori italiani, ecco perché mi sono arrabbiato per il gesto di Bugo, un gesto per insicurezza“.

Barbara d’Urso e Morga a Live

Le accuse al manager

Morgan risponde anche alle accuse del manager del duo canoro, che lo ha descritto come fuori controllo. Il manager ha dichiarato su Morgan che “ha bisogno di aiuto” e che lavorare con lui è stato impossibile.

Il cantante ha replicato: “Lui mi ha mantenuto a pane e acqua per mesi. Il giochino era quello ‘Morgan ci serve’“. E sui rimborsi: “Io mi sono pagato i miei assistenti, io pago non è un problema. Non l’ho fatto per soldi.

Gli ho detto ‘Fai saltar fuori il rimborso spese della Sony, e paga le spese’. Un manager che mi mette in queste condizioni non è uno che fa il bene dell’artista“.

Alba Parietti: “Mi fai in******e”

Alba Parietti, una degli Sferati, rimprovera l’artista. “Tu Marco se tutta la potenza che hai la mettessi nella tua energia saresti il numero uno“, dichiara la showgirl, “Bugo non ce la fa a starti vicino sul palco“. Il cantante assicura che quanto accaduto non è finto, rispondendo alle accuse degli Sferati tra cui Alessandra Mussolini.

Red Ronnie interviene su Morgan: “Io sapevo quanto lui tenesse a Canzone per te e a Endrigo. Lui mi aveva mandato un messaggio molto lungo spiegandomi le difficoltà che ha avuto con l’orchestra“.

Morgan ferito nell’orgoglio

Il critico musicale parla di come sia decaduto Sanremo: “Il Festival della canzone non è più un festival ma uno show. se consideri che all’orchestra danno 50 euro al giorno“. Red Ronnie dichiara che un suo amico musicista di grande livello gli ha riferito che probabilmente il testo di Morgan era troppo colto e non è stato capito.

Morgan rincara la dose sostenendo di essere stato ferito nell’orgoglio nel momento in cui è stata messa in dubbio la sua capacità di scrivere l’arrangiamento. “Non mi era mai successa una cosa del genere nella vita“, dichiara.

Vladimir Luxuria: “Sembrate due fidanzati”

Ad intervenire è anche l’attivista Vladimir Luxuria, che chiede le sia fugato un dubbio: “Mi viene un sospetto. Mi sembra una telenovelas. Morgan come una Pamela Prati qualsiasi che lascia il palco. Ma non è che sotto sotto…? Fate pace e datevi un bacio, tanto a Sanremo si sono baciati tutti“.

