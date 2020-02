Sembra che tra i nuovi contagiati dal Coronavirus ci sia anche un italiano. Non ci sono ancora conferme ufficiali ma si tratterebbe di un connazionale residente negli Stati Uniti che sarebbe attualmente in volo per tornare a casa sua.

Le parole di Stefano Verrecchia

A dare notizia del contagio è stato il capo dell’unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, negli studi di Agorà su Rai Tre: “Sembrerebbe che ci sia un nostro connazionale positivo, che è partito col volo americano perché è residente in America, sposato con una donna americana.

Aspettiamo ancora conferme. Sarebbe il primo caso di un italiano, comunque già in volo per l’America”.