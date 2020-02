La cantante Emma Marrone è stata ospite del salotto di Verissimo per parlare della sua ultima fatica: questa volta non si tratta di un album, ma di un film. L’artista, al fianco del regista Gabriele Muccino, racconta infatti il suo debutto sul grande schermo nel film Gli anni più belli.

Una nuova svolta nella carriera di Emma Marrone

Emma e Gabriele Muccino sono stati accolti da una standing ovation all’entrata nel salotto di Silvia Toffanin. La conduttrice ha subito chiesto alla cantante le sue prime impressioni sul suo primo film.

“Sono ancora frastornata, è un mondo nuovo, meraviglioso, è bellissimo fare cinema, adesso posso dirlo perchè ho visto il film”, confessa Emma.

“Ho problemi a riguardarmi nella musica, non riguardo mai le esibizioni, ma poi mi sono detta ‘dai, non sono stata così male’”, ha aggiunto.

Anche il regista Muccino spende delle belle parole per la cantante: “Ho voluto avere la presunzione di pensare che potesse fare anche cinema. L’ho conosciuta, incontrata e un giorno le ho proposto un copione che lei ha letto in 2 ore. L’ha letto, ha fatto il provino e mi ha convinto completamente tanto che alla fine del provino le ho detto ok, facciamo il film”.

Guarda il video (scorri avanti)

Un futuro nel cinema per la cantante?

A Silvia Toffanin la cantante rivela però anche qual è stata la scena più difficile da girare: “È stata quella del matrimonio e ho capito che si possono fingere tante cose, ma fare la parte della sposina innamorata è stata la scena più complicata”. La conduttrice chiede se Emma sia pronta per sposarsi nella vita reale ma lei replica convinta: “Non mi è venuta voglia di sposarmi, credo non succederà mai“.

Il regista continua poi le lodi della cantante: “Quando vedi il film non c’è nessuna differenza tra lei e loro, c’è una grande organicità di gruppo e legami affettivi che suonano come autentici e questo significa fare l’attrice: essere autentica”.

A questo punto la domanda di Silvia Toffanin è quasi automatica: Emma vorrà replicare l’avventura sul grande schermo? La cantante dice: “Sono pronta. Se Gabriele dovesse chiamarmi, io ci sarò”.

Approfondisci

Tutto su Emma Marrone

Emma Marrone torna a Sanremo e descrive ogni emozione ai suoi fan

Emma Marrone cambia look dopo la malattia