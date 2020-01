L‘ultima fatica registica di Gabriele Muccino arriva nelle sale il prossimo 13 febbraio. Il titolo è Gli Anni Più Belli, protagonisti invece sono Claudio Santamaria ed Emma Marrone.

Una scelta insolita per il pubblico italiano quella del regista, che ha voluto scommettere sull’ex alunna di Amici, di processione cantante. Una scelta che non lo ha risparmiato dalle critiche. Ma Muccino non si lascia di certo intimidire dai detrattori e risponde a tono. Lo fa attraverso i social, su Instagram, dove in questi giorni sta pubblicizzando la pellicola.

Ecco perché Gabriele Muccino ha scelto Emma

Il regista, con un lungo post su Instagram ha motivato la sua scelta, spiegando ai follower cosa ha visto in Emma Marrone di così speciale da volerla in Gli Anni Più Belli.

La risposta al commento

Il post nasce in seguito ad una serie di commenti piccati che non celano critiche alla cantante, ora alla sua prima esperienza cinematografica.

Il commento provocatorio su Emma Marrone al post di Muccino

Così quando un follower commenta: “Comunque abbiamo una marea di attrici Muccino glielo volevo ricordare eh“, il regista risponde sagace.

“Grazie per avermelo ricordato. Sa è il primo film che faccio…“.