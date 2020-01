Il 2019 è stato certamente un anno difficile per Emma Marrone, che ad un certo punto è stata costretta a mettere i progetti da parte e fermarsi per serie questioni di salute. Senza entrare troppo nello specifico, la cantante ha aggiornato i suoi fan mettendoli al corrente dell’intervento a cui i medici l’hanno sottoposta.

La ripresa però è stata fenomenale e velocissima. Dopo l’operazione la Marrone si è subito rimessa a lavoro con grinta e passione presentando il suo nuovo album Fortuna. Giusto in tempo per cominciare questo 2020 nel migliore dei modi, con “2 ottimi motivi per brinare“.

Disco d’oro per Emma

Le soddisfazioni cominciano già a fare capolino nei primi giorni di gennaio per Emma. È di ieri la notizia che l’ex allieva di Amici si è aggiudicata quest’anno il disco d’oro. Uno straordinario traguardo nell’ambito lavorativo che la cantante vuole condividere con tutti quelli che amano la sua musica.

Mentre anche dal punto di vista privato le cose vanno altrettanto bene. Dopo la difficile condizione di salute che è Emma è stata costretta ad affrontare nei mesi scorsi, ora si vedono in maniera concreta i risultati della ripresa e del recupero.

Saranno questi i suoi 2 ottimi motivi per brindare!

Il post di Emma

Emma quindi gioisce attraverso i social network e condivide la sua felicità con i follower. Un post con una foto che mostra il suo lungo ciuffo biondo e annuncia di aver ricevuto una bella notizia, probabilmente la vittoria del disco d’oro. Tanti i colleghi vip che commentano il post e si complimentano, da Nicoletta Romanoff a Giorgia.

Insomma, questo 2020 ha tutte le carte in regola per essere un anno strepitoso!