Non smettono di arrivare inquietanti sviluppi sulla vicenda dei due fratelli scomparsi a Dolianova, nel Sud della Sardegna, lo scorso 9 febbraio.

Mentre Massimiliano e Davide Mirabello risultano ancora ufficialmente scomparsi, due persone sono state iscritte al registro delle indagini. Ormai pare sia stata del tutto accantonata la pista dell’allontanamento volontario e si fanno strada ipotesi cupe sul destino dei Mirabello.

Precedenti tensioni sotto indagini

Sono due gli attuali indagati in un’inchiesta oramai ufficialmente per duplice omicidio: uno di essi pare sia il vicino di casa dei Mirabello e sembra che sia una persona che in passato aveva avuto accesi diverbi con gli scomparsi.

Non è chiaro, però, se i 3 avessero avuto tensioni di recente o se sia accaduto qualcosa immediatamente prima della scomparsa.

Al momento pare che l’uomo sia finito sotto indagine solo per poter permettere gli esami della scientifica sulla sua auto. Gli esami vengono fatti nell’ottica di capire se ci siano tracce dei due fratelli.

La sorella: “Aspettiamo i risultati”

Pochi giorni fa, poco lontano dalla casa dei due scomparsi, sono state ritrovate alcune tracce ematiche e biologiche. La sorella dei Mirabello, a Chi l’ha visto, aveva dichiarato: “Noi siamo sicuri che qualcuno abbia visto cosa è successo ai miei fratelli.

Si presume ci sia stata una colluttazione, hanno trovato delle macchie di sangue molto evidenti e si presume sia dei miei fratelli, essendo in mezzo alla strada qualcuno avrà visto o sentito la discussione. Anche anonimamente, ci dessero un indizio. Ora aspettiamo i risultati del Dna”.