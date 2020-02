Al Grande Fratello Vip il gioco entra nel vivo. A distanza di più di un mese dall’inizio del reality si stanno delineando le principali strategie di gioco e gli equilibri nella Casa sono sempre più precari. Protagonista indiscussa di roventi polemiche nel week-end è Antonella Elia, che ne ha avute per tutti, da Patrick Ray Pugliese a Adriana Volpe, sino a Licia Nunez.

Nervi tesi tra Patrick e Antonella

Gli scorsi giorni gli inquilini del Grande Fratello sono stati spettatori di un accesissimo diverbio fra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. Il ragazzo, infatti, avrebbe leggermente spinto l’attrice mentre stavano entrambi lavando i piatti e ne è scaturito un litigio in cui sono volate parole pesanti.

Alfonso Signorini ripropone le immagini dello scontro, ma le parti non sembrano riavvicinarsi. Anzi, Patrick contrattacca: “Lei è un serpente. Ha una tecnica: sceglie la vittima, la urta e la fa passare dalla parte del torto. È furba e machiavellica“. Immediata la replica pungente della showgirl: “Mi ha trattato male e mi ha dato uno spintone. Mezz’ora prima mi chiedeva i massaggini, ma non mi è mai piaciuto sin dall’inizio.

Vuole fare il clown, pensa sia un ruolo che paga e che il pubblico lo ama“.

Gli animi si scaldano

Ma non sono pochi gli inquilini della Casa a pensarla come Patrick. Nel reality, infatti, è netta la spaccatura fra il gruppo che “spalleggia” Antonella Elia, fra cui Pago, Serena e Licia, e quello che difende invece il ragazzo, da Fernanda a Adriana, ad Andrea Montovoli. Gli animi sono caldissimi, sale la tensione e l’iniziale scontro tra Patrick e Antonella si traduce in un vero e proprio litigio di massa in cui nessuno rinuncia a dire la sua accavallandosi alla voce degli altri.

Durante il collegamento con Alfonso Signorini, Antonella Elia scoppia: “Questa crocifissione che viene fatta su di me è orrenda. Che vergogna, e tutto questo per un po’ di ascolto. Voi mi state usando per fare ascolti“. A questa affermazione il conduttore chiede se queste parole siano rivolte in generale o solo agli inquilini. L’attrice risponde: “Mi rivolgo a tutti! E il fatto che voi non zittiate questi qua che mi insultano, non è giusto!“.