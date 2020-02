Dopo più di un mese dall’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, gli scontri tra i concorrenti si fanno più aspri. Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, infatti, sono stati protagonisti di un diverbio molto acceso, dovuto alla semplice organizzazione delle faccende domestiche.

Una lite furibonda per un motivo futile

Un giorno qualunque nella casa del Grande Fratello può trasformarsi in un momento particolare, così è accaduto per Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. La conduttrice e il veterano del programma hanno avuto una lite furibonda, dovuta a motivi apparentemente piuttosto futili.



Antonella si è rivolta pacatamente a Patrick intimandogli di lavare i molti piatti sporchi presenti nel lavandino della cucina. Lui però non ne ha voluto sapere ed ha sottolineato che le organizzazioni interne dei concorrenti prevedevano di provvedere ciascuno alla pulizie delle proprie stoviglie.

Antonella, una volta appurata la volontà del coinquilino di non rendersi partecipe, stava provvedendo insieme ad Antonio Zequila al lavaggio dei piatti. Improvvisamente Ray Pugliese è intervenuto nei pressi del lavandino per sciacquare una tazzina ed ha spostato la Elia dalla postazione.



“Ma non mi spingere così”: queste le parole di Antonella, particolarmente risentita per il gesto del collega gieffino.

Patrick ha fortemente negato di averla spinta, accusando la conduttrice di recitare. Gli improperi tra i due non sono mancati e la Elia ha definito Ray Pugliese un clown, dopo essere stata sonoramente mandata a quel paese dal coinquilino.

Patrick su Antonella: “Lei è una giocatrice”

Dopo la lite Patrick ha avuto un confronto al riguardo con la neocoppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ed è sembrato piuttosto adirato nei confronti di Antonella e risoluto nel non voler cercare un chiarimento.



“Non c’è nulla da chiarire, lei è una giocatrice, l’ho sgamata, non si può più chiarire”. Con queste parole Ray Pugliese ha spiegato ai due concorrenti che ritiene la Elia una stratega e dunque non ripone fiducia in lei. Quando la Incorvaia ha raccontato del pianto di Antonella dopo la discussione, la risposta di Patrick è stata secca: “Quello fa parte della tecnica che lei adotta qua dentro”.

Le reazioni dei due sono dunque state molto differenti, ci saranno ancora dei punti da chiarire in questa diatriba di cui sentiremo sicuramente parlare nei giorni a venire.