Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si è trovato faccia a faccia con Lory Del Santo. I due hanno alle spalle un’esperienza come naufraghi all’Isola dei Famosi e, a quanto pare, anche una certa intimità.

Il confronto tra Zequila e Del Santo

Lory Del Santo entra nella Casa e subito si rivolge a Zequila senza mezze misure: “Sei entrato all’Isola grazie a me, ho parlato agli autori e non sapevano neanche chi eri”. La Del Santo aveva già rilasciato dichiarazioni riguardo questa storia, affermando che l’attore si era talmente fissato di dover partecipare al programma da arrivare a chiamarla “10mila volta al giorno“.

La showgirl prosegue con toni pacati ma facendo trapelare un certo rancore: “Io sono stata la prima a vederti in versione Er Mutanda. Ma ora tu cerca di perseguire ragazze normali così te ne vai da casa di mamma”.

Del Santo: “Lui voleva una relazione“

Alfonso Signorini interviene per capire come stiano realmente le cose: “Con Zequila Bum Bum c’è stato anche bum bum?”. La prima a rispondere è la Del Santo che ci tiene a sottolineare: “Lui voleva questa relazione ma con me non ha funzionato” e Antonio aggiunge “Abbiamo solo bevuto un bellissimo tè caldo sul suo terrazzo davanti al Colosseo”.

Ma cos’è successo davvero tra i due?

Gli ospiti della casa, però, credono che ci sia stato di più. È Antonella Elia che più di tutti insiste per provare a scoprire i dettagli più piccanti di questa love story, ma Antonio non si sbilancia: “Non era la mia fidanzata, abbiamo solo avuto un flirt”. La Elia non sembra intenzionata a mollare la presa e riesce a far sbilanciare Antonio: “A letto no, ma c’è stato altro.

Ci sono altre cose che si possono fare oltre ad andarci a letto” e ammette “Ci siamo baciati tanto. Non voglio dire altro, manteniamoci eleganti”.