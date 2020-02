Ancora confronti dall’esterno al Grande Fratello Vip. Stavolta a fare il loro ingresso nella Casa sono Lory Del Santo e Miriana Trevisan.

La prima varcherà la porta rossa per un confronto con Antonio Zequila. La seconda invece incontrerà l’ex marito Pago, per metterlo in guardia, una volta per tutte sulla fidanzata Serena Enardu.

Lory Del Santo per Antonio Zequila

Reduce dall’esperienza di inquilina nell’edizione dell’anno scorso, Lory Del Santo tornerà a varcare la porta della casa di Cinecittà, la casa più spiata di Italia.

Stavolta la Del Santo avrà un faccia a faccia con Er Mutanda, l’attore Antonio Zequila.

I due infatti tempo fa sono stati coinvolti in una relazione. Continua dunque il confronto di Zequila con le donne dello spettacolo. Lory è già la terza che entra per parlare con lui, dopo Valeria Marini ed Eva Robin’s. Cosa scaturirà da questo incontro? Se lo stanno chiedendo in molti. Ma per conoscerne l’esito bisognerà attendere questa sera, quando andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

L’arrivo di Miriana Trevisan

Attesissimo anche l’arrivo di Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, da cui ha avuto un figlio: Nicola.

L’ex velina entrerà nella Casa per affrontare non solo Pago, ma anche Serena Enardu. Lo ha anticipato Alfonso Signorni: ” Miriana Trevisan entrerà nella Casa, è una persona che non le manderà a dire. Tiene molto a Pago. Non ne può più di vederlo al suo fianco. E ho l’impressione che la Enardu non voglia lasciare assolutamente la Casa“.

La stessa Miriana avrebbe parlato degli effetti che l’esperienza al GF Vip di Pago al fianco della Enardu starebbero avendo sul figlio. “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv” ha detto l’ex velina.

“Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io