Pago e Serena Eardu si sono definitivamente ritrovati. Con l’ingresso della ex tronista all’interno della Casa del Grande Fratello Vip la magia sembra di nuovo accendersi tra di nuovo accendersi.

Eppure, nonostante lei si dica pronta a sposarlo anche domani, qualcuno dubita dei suoi sentimenti. È Salvo Veneziano a sospettare di lei.

Serena Enardu di nuovo innamorata

Se Pago nel corso della sua permanenza al GF Vip ha dato ampia dimostrazione dei suoi sentimenti per Serena, rubando anche una penna per poterle dedicare una canzone, la Enardu non nasconde più il suo amore ritrovato.

In un’intervista rilasciata a Uomini & Donne Magazine, prima di entrare nella Casa, lascia intendere che tutte le incertezze scaturite dalla loro esperienza a Temptation Island ormai non siano che un brutto ricordo.

“Quasi ogni giorno gli mando dei messaggi su WhatsApp” ha dichiarato pochissimo tempo fa. “A volte solo una buonanotte, altre una foto o una nota vocale. Spesso li cancello perché mi ritrovo a mandare dei messaggi lunghissimi e mi dico: ‘Povero lui quando dovrà sentirli’. Gli scrivo tutte le volte che lo penso, perché è il mio modo per sentirlo vicino. Quando lui avrà finito la sua esperienza, se ne avrà voglia, saprà che sono qui ad aspettarlo. Mi aspetto solo che dopo questo tempo lui abbia le idee più chiare“.

È così certa di quello che prova adesso che addirittura immagina progetti con il suo Pacifico. “Sono una che ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata, perché non crede nel matrimonio. È naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito“. Poi ha aggiunto: “Vedo Pago più sereno e penso sia giusto rispettare i limiti che deciderà di mettere lui d’ora in avanti.

Anzi anteporrò lui a me, soprattutto perché non voglio invadere questo suo momento“.

I sospetti di Salvo Veneziano

Ed infatti, riabbracciatisi all’interno della Casa, Pago e Serena, hanno ritrovato l’intimità di un tempo. In tutti i sensi. Pare infatti che, l’altra notte, scivolati insieme sotto le lenzuola si siano abbandonati alla passione, lasciando intendere di essere andati ben oltre le coccole.

commento di Salvo Veneziano

Eppure c’è chi nutre forti sospetti per quanto riguarda l’ingresso della Enardu nella Casa.

Tra questi c’è Salvo Veneziano che non ha nascosto il suo punto di vista, anzi lo ha espresso pubblicamente sui social. Secondo il gieffino alla base dell’entrata di Serena nella Casa non ci sarebbe la volontà di ricostruire la sua storia con il cantante, ma ci sarebbe ben altro. “Ragazzi non avete capito una cosa, gli ascolti sono più importanti dei rapporti personali e soprattutto del pubblico che aveva votato per tirarla fuori dalla casa quindi rassegnatevi.. buona serata.. baci” scrive in un commento dei canali ufficiali.