È sempre difficile la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip pensando agli affetti lasciati dietro quella porta rossa. Per chi poi ha lasciato questioni sentimentali in sospeso lo è ancora di più. È il caso di Pago, che ogni giorno pensa alla sua Serena Enardu.

Proprio per amore dell’ex volto di Uomini & Donne, il cantante in questi giorni ha sovvertito le regole della Casa.

Cosa ha fatto Pago

Non c’è che dire, il cuore di Pago in questi giorni è in balia di una tempesta di emozioni. È evidente ormai che il sentimento per Serena Enardu è ancora molto forte e la lontananza forza, dovuta alla permanenza all’interno della Casa non aiuta a placare questo turbinio di sentimenti.

Non potendo più reprimere quello che prova il cantautore ha voluto canalizzare queste sensazioni in un nuovo brano. Così, nonostante ai concorrenti del GF Vip sia severamente vietato scrivere, Pago ha fregato una penna dal magazzino per scrivere una canzone dedicata a Serena e alla loro tormentata storia d’amore.

L’amore tra Pago e Serena Enardu

Quest’estate la storia d’amore tra Pacifico Settembre, in arte Pago, e Serena Enardu, ha subito un pesante scossone.

La coppia ha partecipato a Temptation Island Vip, uscendone particolarmente provata. Pago e Serena non sono riusciti a confermare la loro storia dopo 6 anni e mezzo di relazione, ma hanno lasciato l’isola separatamente.

Era chiaro però che da quel falò di confronto le braci del loro amore non hanno mai smesso di ardere. E così, dopo l’ingresso di Pago al GF Vip, il cantante ha ricevuto una visita di Serena, che ha rimesso di nuovo tutto in discussione.

Dopo il confronto tutto è cambiato, al punto che lui ha infranto le regole del gioco per lei. E ora addirittura Alfonso Signorini ha annunciato un secondo confronto tra Serena e Pago. Tuttavia, dopo il gesto di Pago, è tutto un punto interrogativo: la passerà liscia il cantante dopo la sua trasgressione? E se no, quali provvedimenti prenderà il Grande Fratello Vip?