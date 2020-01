Al Grande Fratello Vip di quest’anno non mancano di certo le emozioni. Serena Enardu ne è stata travolta in pieno. Le è bastato accendere la tv e guardare Pago per risvegliare in lei forti sentimenti. Da qui, lo sfogo sui social con i fan, a cui ha confessato di essere scoppiata in lacrime.

Serena:“Menomale che ci sono Clizia e Paola che fanno ragionare Pago”

La scena era la seguente: Pago era tutto intento a parlare con Paola e Clizia, due inquiline che stanno condividendo con lui l’esperienza al Grande Fratello. A quanto pare, le due ragazze stavano discutendo con Pago cercando di farlo ragionare.

Ecco perché, in una sua storia su Instagram, Serena Enardu dice: “Meno male che ci sono donne come loro, che gli fanno dei ragionamenti e non traggono delle conclusioni punto e basta”, lanciando una frecciatina a Salvo Veneziano, l’ex concorrente cacciato dalla casa per affermazioni sessiste.

Nonostante la loro giovane età, infatti, Clizia e Paola, secondo Serena, hanno affrontato discorsi delicati mantenendo una certa maturità, aggirando argomentazioni maschiliste che invece si erano sentite spesso in casa nei giorni precedenti.

Enardu:“Come se mi fossi di nuovo innamorata di lui”

Dopo l’esperienza di Temptation Island Vip, la coppia si era via via andando sgretolandosi. Serena, infatti, si era praticamente resa conto di non essere più innamorata di Pago. Tuttavia hanno continuato a vedersi dopo la fine del programma, non prendendo mai una precisa posizione. La Enardu pareva lamentarsi anche degli atteggiamenti del fidanzato, che a lei non stavano più bene.

Ora, invece, a distanza di qualche mese (distanza soprattutto fisica), confessa:“I modi che ha tirato fuori dopo il programma sono dei modi nuovi che io ho apprezzato”, ammettendo che c’è stato un momento in cui è come se avesse avuto la sensazione di essersi innamorata di lui ancora una volta, vedendolo come una persona nuova, cambiata.

Come finirà tra Pago e Serena?

È prematuro parlare di una svolta nella loro storia, di una pietra sopra. Tuttavia, Serena si dice cambiata anche lei. Consapevole di non poter tornare ad avere quello che lei e Pago avevano durante i loro 7 anni di relazione, ha però la sicurezza che “credevo che le persone non cambiano. Invece io oggi ne ho la certezza, un po’ perché mi sento cambiata io e un po’ perché percepisco proprio lui molto cambiato”.