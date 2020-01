Stavolta l’occhio del Grande Fratello non risparmia i Vip concorrenti. Una grave violazione delle regole è costata loro molto caro. Si tratta del primo richiamo ufficiale da parte della produzione, se si esclude quello di Salvo Veneziano.

Le reazioni da parte degli inquilini della Casa sono state delle più disparate. Chi si è allarmato per la durezza del provvedimento, chi ritiene giusta la decisione del Grande Fratello, chi invece ha ironizzato.

Violazione delle regole e punizione

Ad essere stata violata è una regola fondamentale del Grande Fratello: i concorrenti hanno ignorato il comando Freeze.

Per questo motivo la produzione ha deciso di decurtare loro 60 euro dalla spesa settimanale della Casa. È stata Adriana Volpe a leggere ai suoi compagni il comunicato. “Richiamo Ufficiale: VIP, il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze, le regole le conoscete bene, bisogna restare assolutamente immobili e non parlare. Adriana, Carlotta, Patrick e altri di voi non hanno rispettato queste regole e come conseguenza dalla spesa della prossima settimana verranno decurtati 60 euro“.

Ma non è finita qui, dopo l’annuncio, è giunto un altro provvedimento, che ha costretto i gieffini a fare le loro nomination con anticipo.

“Non c’è più spazio per chi si nasconde e il Grande Fratello ha deciso che è già tempo di nomination” comincia l’annuncio. “Stasera voteranno solo le donne e domani sarà il turno degli uomini. Tre di voi, a sorte, faranno delle Nomination palesi, scrivendo il nome del VIP e il motivo della scelta, su un foglio firmato, che dovrà appendere a un filo appeso in cucina. Tutte le altre dovranno segnare il nome e i motivi in confessionale.

Anche questi fogli saranno appesi anonimi al filo. Al momento opportuno scoprirete le conseguenze di questa scelta“.

La reazione dei concorrenti

I concorrenti hanno reagito in maniera differente alla notizia. C’è Clizia Incorvia che con una punta di sarcasmo dice che potranno approfittarne per mettersi a dieta: “Almeno facciamo un pochino di detox”. Mentre sembra molto preoccupato Michele Cucuzza: “Panico ragazzi, è un bel problema“.

L’highlander Patrick, che ben conosce i meccanismi dei reality ha invece commentato: “Ragazzi è normale, purtroppo è un gioco“.