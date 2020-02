Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro travolti da una inaspettata passione al GF Vip: dopo un primo accento romantico, sigillato nel tenero bacio di pochi giorni fa, per i due concorrenti del reality il clima si fa sempre più caliente. L’attrazione appare incontenibile e i baci hot in piscina fanno sognare coinquilini e fan.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: scoppia la passione

Gli ingredienti per una tenera intesa, seppur timidi, c’erano tutti: il primo bacio in giardino tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, al Grande Fratello Vip, ha dato al pubblico un romantico antipasto.

Ma quello che, per alcuni, poteva essere un ‘fuoco di paglia’ starebbe evolvendo in un vero e proprio incendio di passione, come dimostrano le ultime immagini in arrivo dalla casa più spiata d’Italia.

I due non riescono a stare lontani e il bagno in piscina si è tradotto in una parentesi infuocata in favore di telecamere (e coinquilini). Il loro rapporto ora sembra lontano anni luce dal palpabile imbarazzo della prima ora e lei, archiviata definitivamente la questione Sarcina (accusato, durante la scorsa diretta, di averla “uccisa come donna“), si lascia andare alle inclinazioni del cuore.

Sarà amore? Gli occhi di Eleonora Giorgi sulla coppia

L’ex moglie del leader delle Vibrazioni e il figlio di Eleonora Giorgi sembrano del tutto intenzionati a non farsi scappare l’occasione di vivere una bella storia tra le mura di Cinecittà. Ma l’interrogativo invade le cronache rosa: sarà vero amore?

Se dare una risposta suona ancora prematuro, a commentare la distanza ravvicinata tra i due ci ha pensato proprio la madre del gieffino: “Anche se non fosse amore Clizia, mi piace“, ha dichiarato la Giorgi in merito al settimanale Chi.

Cosa pensa del primo bacio tra suo figlio e l’influencer? “Sembravano due adolescenti al primo appuntamento, non c’era carnalità ma solo tanta dolcezza e purezza. Tanto che sembrava di assistere alla scena di un bellissimo film francese“. Un film in cui il finale, ovviamente, è ancora tutto da scrivere.

