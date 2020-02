Drammatiche le notizie che arrivano da Pisa dove è morto, a distanza di ore dall’incidente automobilistico, un piccolo bimbo di appena 2 mesi. A causare il decesso sarebbero stati il trauma cranico e il trauma toracico riportati dal piccolo, danni provocati dallo scoppio dell’airbag.

Pisa, scoppia l’airbag dopo il tamponamento

Tutto è avvenuto ieri pomeriggio a Pisa. Padre, madre e i due figli si trovavano in auto quando sono stati coinvolti in un tamponamento che ha riguardato in tutto 3 vetture. Uno schianto che ha provocato l’esplosione degli airbag. La madre e uno dei due figli si trovavano sui sedili posteriori mentre il piccolo bimbo, nell’ovetto, viaggiava al fianco del padre posto sul sedile anteriore.

Al momento dell’urto, lo scoppio dell’airbag ha investito il piccolo. Nello scoppiare, il piccolo ha riportato un gravissimo trauma parso critico fin da subito ai soccorritori che hanno immediatamente trasferito il piccolo in ospedale.

Morto il neonato di 2 mesi

Una volta giunto in nosocomio, nessun intervento da parte dei medici è valso a salvare la vita al piccolo, deceduto poi in serata a causa delle gravi ferite e del trauma cranico/toracico riportato.

Al momento ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente sul quale sarò doveroso indagare.