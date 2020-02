È di questi giorni l’annuncio di Achille Lauro, che attraverso il profilo Instagram ha informato fan e follower di essere il nuovo Chief Creative Director per la Elektra Records/Warner Music Italy. Si tratta di un’etichetta storica che è stata al fianco di leggende come Queen, Doors, AC/DC.

Con entusiasmo lo staff dell’istrionico artista che ha scritto la storia di Sanremo 2020 ha diffuso la notizia. Ma la Sony Music, che dichiara di avere con l’artista un contratto esclusivo, emana subito un suo comunicato stampa per mettere le cose in chiaro.

A questo punto poi interviene Angelo Calculli, manager di Achille Lauro, per spiegare la situazione.

L’annuncio di Achille Lauro

Con grande orgoglio il cantante Achille Lauro ha annunciato questo nuovo progetto che fa di lui, in effetti, il primo caso in Italia di artista che ricopre un ruolo creativo per una music company multinazionale. “È un onore per me dirvi che da oggi sarò il nuovo Chief Creative Officer di Elektra Records per l’Italia, etichetta internazionale che nella storia ha rappresentato Jim Morrison, i Doors, i Queen e altre leggende della musica internazionale“.

Un entusiasmo ricambiato dalla stessa Warner Music Italy. Il Ceo e presidente dell’etichetta, Marco Alboni ha detto di lui: “Achille Lauro è un artista atipico nel panorama italiano. La sua creatività e tutta la sua produzione artistica si riferiscono ad un modello nuovo nel settore della musica. Fin dai nostri primissimi incontri abbiamo capito che il nucleo della nostra partnership sarebbe andato nella direzione dello sviluppo di nuovi progetti insieme“.

Poi aggiunge l’artista: “Anche le mie attività discografiche confluiranno in questa etichetta grazie alla firma di un nuovo contratto discografico con la Warner Music Italy, tra i più importanti della storia della musica italiana degli ultimi anni.

Dio c’è“. Scatenando la reazione della Sony Music, con cui fino a poco fa ha collaborato.

Il comunicato di Sony

Non è trascorso molto prima che la Sony Music, con cui Lauro ha siglato un accordo nel 2017, decidesse di diffondere il suo comunicato stampa.

“Con riferimento al comunicato fatto circolare in data odierna relativo alla nomina dell’artista Achille Lauro a “Chief Creative Director di Elektra Records / Warner Music Italy” -comincia la Sony- si precisa che l’artista ha in essere un contratto di esclusiva con Sony Music per ogni sua pubblicazione discografica“.

La replica del manager di Lauro

Immediato quindi l’intervento di Angelo Calculli, manager di Achille Lauro che ha spiegato la situazione. “Non ha alcun contratto diretto con Sony Music, bensì era concesso in licenza dalla De Marinis s.r.l. Non essendo un artista in cast, era tenuto solo a licenziare dischi. È azzardato comunicare la titolarità della persona“.

E poi ha precisato: “La società, attraverso l’avvocato Andrea Pietrolucci e me, ha comunicato già da mesi a Sony Music che l’artista sarebbe andato in licenza ad altra casa discografica, prova ne è l’ampia corrispondenza intercorsa”. Infine Calculli fa notare che Achille Lauro “ha affrontato Sanremo palesemente senza il supporto di Sony Music. E che essendo nota la fine del rapporto con la stessa, ha ricevuto durante il periodo sanremese proposte da tutte le major di settore“. Infine conclude: “Ove Sony Music ritenga di essere lesa nei suoi diritti potrà nel caso percorrere altre strade piuttosto che quelle giornalistiche, ma ciò non toglie che ufficialmente da oggi Achille Lauro è un artista Elektra Records / Warner Music Italy“.