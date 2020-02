Benedetta Parodi torna a La7, nonostante molti telespettatori potrebbero avere l’impressione che non se ne sia mai andata. Era il 2013 quando la giornalista/cuoca si affacciava sulla rete di Cairo con i suoi Menù di Benedetta. Il programma venne sospeso a causa degli ascolti ritenuti non soddisfacenti ma, da allora, non ha mai smesso di andare in onda in un loop senza fine di repliche. Sette anni di piatti e ricette ripetute a oltranza su La7 D a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ci sono signore che avranno visto dalle 30 alle 40 volte gli ingredienti della lasagna crudaiola e che oggi sono in grado di declamarne il procedimento come le preghiere che si fanno sul cuscino.

La7, quindi, ha deciso di puntare nuovamente sulla Parodi ma con del nuovo materiale che, quasi certamente, potrebbe andare in onda nel day time primaverile.

Il nuovo programma

Novità quindi per Benedetta (e non parliamo solo dei nuovi tatuaggi) che, dopo il periodo di esclusiva su Real Time si riapre a nuove opportunità professionali. Il nuovo show sarà a metà tra un cooking show, un programma di tutorial e un quiz: “Chiama Benedetta”, un format che insegnerà anche ai più negati a cucinare.

Secondo quanto appreso fin ora, Benedetta Parodi avrà l’arduo compito di affiancare un concorrente completamente negato ai fornelli fino a insegnarli come preparare una cena casalinga senza dare fuoco alla casa. E il tutto con quell’approccio pratico e semplice che ha sempre contraddistinto la cucina di Benedetta, a partire da quelle Ricette Salva-cena che sono diventate un marchio di fabbrica, nonché un caso editoriale.

Quando andrà in onda

Ma dove sarà collocato il programma?

Al momento la soluzione più plausibile è quella dello slot preserale che, tra l’altro, fu anche quello dei Menù di Benedetta (poi spostati al mezzogiorno). Se tra Rai e Mediaset le sette di sera sono il regno dei quiz, nelle piccole generaliste la direzione è la cucina. Dal tardo pomeriggio fino alla prima serata ci sono i Cuochi d’Italia, le ricette di Jaimie Oliver, Le Cortesie per gli ospiti: da Tv8 a Real Time passando per LEI, la direzione del preserale è ai fornelli. Al momento, la nuova ricetta della Parodi è in fase di preparazione, ma si sono già aperti i casting.