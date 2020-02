Sergio De Caprio sarà il prossimo assessore all’ambiente della Regione Calabria. A dirlo è la governatrice Jole Santelli, appena eletta: “Il capitano sarà operativo non appena avrà ottenuto l’aspettativa dall’Arma dei carabinieri“.

L’annuncio di capitano Ultimo

Jole Santelli è stata eletta il 26 gennaio come nuova governatrice della Calabria per il centrodestra. Presentandolo spiega: ”Capitano Ultimo ha accettato la mia offerta qualche giorno fa. Sono molto contenta per la mia Regione. Si prenderà l’aspettativa”. E alle domande sull’ordine pubblico risponde: ”Capitato Ultimo non ha nessun problema di ordine pubblico, lavorerà tranquillamente, potrà uscire e muoversi con la scorta”.

Durante la conferenza stampa a Montecitorio Santelli parla della sua Regione: “Nelle nostre città siamo in piena crisi rifiuti , c’è un enorme problema di depurazione e delle bonifiche, pensiamo all’Eni a Crotone. Ma allo stesso tempo siamo l’unica regione con tre parchi nazionali, con un enorme patrimonio boschivo e naturalistico“.

Le sue prime parole

“Il mio obiettivo è tutelare l’autodeterminazione delle comunità calabresi senza l’interferenza delle mafie di ogni tipo“, ha spiegato Capitano Ultimo. “Sono emozionato, è un incarico di grande responsabilità e lo affronteremo in squadra secondo i principi di sempre“, riporta ancora le sue parole AdnKronos.