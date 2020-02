La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, dopo i furiosi litigi di inizio diretta, lascia ora spazio ad una reunion familiare nella Casa di Cinecittà. Fanno infatti il loro ingresso nel reality Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi per una sorpresa speciale al figlio Paolo, concorrente di questa edizione.

Paolo e Clizia: il film della loro storia d’amore

Nella Casa del Grande Fratello Vip sono protagonisti di una storia d’amore che sta facendo sognare tutti: stiamo parlando di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Da una semplice simpatia, infatti, fra i due si è instaurato un forte feeling che è ben presto sfociato in un graduale innamoramento.

La coppia viene invitata da Alfonso Signorini a dirigersi in Mistery Room, nella quale la produzione ha preparato un’atmosfera cinematografica per una romantica occasione. Clizia e Paolo, infatti, seduti come fossero al cinema, osservano una clip che racconta la storia del loro giovane amore.

La reunion di famiglia: Paolo incontra i genitori

Paolo viene poi invitato dal conduttore a tornare nel salotto della Casa, dove lo aspetta una piacevolissima sorpresa: il padre Massimo. Forti abbracci e grande commozione per padre e figlio, che vengono raggiunti in Casa anche da Eleonora Giorgi, madre del ragazzo.

Il trio si riunisce così dopo tanto tempo a testimonianza del forte legame che unisce la loro famiglia, nonostante tutto. L’attore spende parole d’affetto per il figlio: “Sei un ragazzo onesto, leale, rispettoso, te ne stai fregando delle strategie. In questo momento sei anche d’esempio ai ragazzi fuori“. Anche mamma Eleonora si pronuncia su questa reunion: “Massimo è stato un grandissimo padre. L’emozione di vedervi insieme è bellissima e sono molto felice di essere qui.

Tu sei uguale a me, ti piglia l’amore malinconico. Sii felice“.