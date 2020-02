Il sipario ‘uno contro tutti’ andato in scena nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha avuto come protagonista principale Antonella Elia, poi finita al centro di un piccolo ‘giallo’. Per diverse ore, infatti, la gieffina sarebbe scomparsa dalle telecamere della Casa di Cinecittà, alimentando sospetti, interrogativi e apprensione nei fan. Ma il mistero della sparizione sembra essere risolto e la verità su ‘che fine ha fatto la Elia’ è arrivata poco dopo a ristorare il cuore dei suoi ammiratori.

La sparizione di Antonella Elia

“Antonella Elia è scappata dalla Casa, i vip la cercano“, e ancora “Che fine ha fatto la Elia, è sparita?

“: sono soltanto alcuni degli spinosi e allarmanti interrogativi dei fan del GF Vip che hanno inondato Twitter dopo la misteriosa assenza della gieffina, scomparsa per circa 3 ore dal raggio d’azione delle telecamere.

La preoccupazione di molti telespettatori si è fatta sempre più insistente alla luce di quanto accaduto nel corso della scorsa prima serata del reality, quando lo scontro con Patrick Ray Pugliese ha aperto una frattura profonda tra lei e il resto dei concorrenti.

Durante un confronto con Andrea Denver, la Elia si è detta profondamente risentita per la condotta di alcuni coinquilini vip, mostrandosi piuttosto provata e arrivando a dire: “Voglio la gente in ginocchio che mi chiede scusa“.

Giallo risolto: dov’era finita la gieffina

Sarebbero trascorse circa 3 ore prima che il giallo della scomparsa di Antonella Elia dalla Casa potesse dirsi risolto. Nessun addio al reality, come da molti invocato, e niente abbandono della nave GF Vip 2020.

L’ex volto noto di Non è la Rai era semplicemente andata a fare una sauna, secondo quanto poi emerso sulla faccenda, e si sarebbe così concessa una pausa di riflessione al riparo dal chiacchiericcio della Casa.

Mentre c’è chi chiede che venga allontanata dal programma, lei sembra continuare dritta per la sua strada, pur con tutte le criticità evidenziate dalle ultime dinamiche interpersonali innestatesi nel suo percorso di concorrente.

