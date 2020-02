Il rapporto tra l’opinionista Gianni Sperti e la dama Barbara De Santi non può certo definirsi idilliaco, i due hanno sempre avuto discussioni ed asperità nel corso delle puntate del trono over di Uomini e Donne. Questa volta, però, il litigio tra Barbara e Gianni ha toccato temi legati alla vita privata di lui e la situazione si è fatta minuto dopo minuto, sempre più incresciosa.

Barbara commenta la vita di Gianni

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 18 febbraio, Barbara De Santi ha conosciuto un nuovo cavaliere, Michele, che si è presentato come un broker residente a Lugano, in Svizzera.

La dama ha accettato di iniziare una frequentazione e Gianni non ha perso tempo e le ha subito sottolineato quanto la sua scelta fosse evidentemente segnata dalla buona condizione economica del suo corteggiatore.

La De Santi si è allora subito risentita ed ha attaccato Sperti, tirando in ballo la sua vita privata. “Io non sono mai stata mantenuta, a differenza di altre persone”, con queste parole la dama ha voluto citare le dichiarazioni recenti di Paola Barale.

La ex moglie di Gianni, ospite a Live- Non è la D’Urso aveva affermato di aver provveduto lei a sostenere le spese economiche nei periodi in cui i due erano sposati. La scelta di Barbara di attaccare Gianni con questi argomenti ha colpito tutti, perfino Maria De Filippi.

Tutti contro Barbara

“Io sono chiamato qua a commentare le dinamiche vostre, non le mie”, così l’opinionista si è difeso dalle accuse della dama, affermando poi di aver letto anche un post di Instagram in cui Barbara raccontava le sue opinioni in merito a questa faccenda.

La De Santi ha subito negato di essersi esposta sui social, ma una volta mostratole lo smartphone con la sua dichiarazione incriminata, ha dovuto giustificarsi affermando di aver creduto di scrivere su una chat privata. Maria De Filippi è intervenuta lungamente, spendendo buone parole per Gianni ed affermando che il comportamento di Barbara era risultato inopportuno. Successivamente, la dama si è mostrata commossa ed in difficoltà ed ha più volte sostenuto di voler lasciare la trasmissione. Maria, ancora una volta, ha cercato di mettere pace e di far comprendere alla concorrente i suoi errori.