Dopo giorni di indiscrezioni, Elodie conferma le voci di una lite dietro le quinte di Sanremo 2020 con Marco Masini. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a RadioDueSocialClub.

A quanto pare, nonostante siano passati giorni dal retroscena del Festival, la cantante sembra essere ancora arrabbiata con il collega. La frase pronunciata da Masini prima dell’esibizione ha fatto esplodere in Elodie un rancore accumulato, dopo l’ennesima battutina sul suo fisico.

La frase della discordia

La frase che ha fatto andare l’ex allieva di Amici su tutte le furie è stata pronunciata da Masini poco prima che salisse sul palco per cantare la sua Andromeda.

La frase in questione è “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“.

La scena si sarebbe consumata sotto gli occhi degli addetti ai lavori. Pare che Elodie, non abbia preso bene questa “curiosità” e abbia reagito male in quella circostanza, complice anche la tensione della gara. Sembra anche che lei, poco dopo, riflettendo su quanto accaduto, abbia cercato il cantante per un chiarimento, scusandosi dei toni utilizzati.

La conferma di Elodie

Elodie in radio ha confermato quanto circolato in rete in questi giorni sulla lite con il cantante.

La cantante si è sentita vittima di body-shaming e lo ha dichiarato svelando particolari di quella sera. “È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte ‘Mangia!“.

Ad ascoltare le parole di Elodie, si percepisce una certa esasperazione da parte della cantante, come se fosse da tempo che l’ex allieva di Amici combatta contro insinuazioni sulla sua salute alimentare. “Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi” ha messo in chiaro .

Elodie. “Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa” ha poi precisato l’interprete di Andromeda, che è stata eletta icona di stile per questo Festival di Sanremo.