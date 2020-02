Se alcuni artisti di Sanremo 2020 hanno dato spettacolo con liti plateali, come Bugo e Morgan, che a causa delle modifiche del testo e l’abbandono del palco sono stati squalificati, c’è chi ha dato voce ad insofferenze dietro le quinte.

In questo caso, secondo voci di corridoio, lo scontro sarebbe avvenuto tra Elodie, definita in questi giorni vera icona di stile, e Marco Masini, entrambi in gara, l’una con il brano Andromeda e l’altro con la sua Il Confronto. A svelare il retroscena pare siano stati alcuni addetti ai lavori, davanti ai quali si sarebbe consumato lo scontro.

Il litigio dietro le quinte di Sanremo

A far nascere il malumore, pare sia stata una frase di Marco Masini, rivolta ad Elodie mentre si incrociavano tra i corridoi dell’Ariston. Un commento sulla linea della cantante, che pare sia suonato come una battuta sulla sua eccessiva magrezza. Stando a quanto riportato dai rumors, Masini le avrebbe chiesto: “Ma da quant’è che non mangi?”.

La frase avrebbe fatto andare su tutte le furie l’ex allieva di Amici. Complice la tensione pre-esibizione, Elodie sarebbe esplosa contro Masini, in una reazione abbastanza infastidita.

Pare che la cantante abbia potuto interpretare la domanda di Masini come un’insinuazione, affibbiandole disturbi alimentari che non esistono.

Il chiarimento

Il dissapore sembra essere durato davvero pochissimo. Il chiarimento tra i due avrebbe avuto luogo al termine delle esibizioni. Stando a quanto si intuisce dalle voci di corridoio sarebbe stata Elodie ad intercettare Masini e scusarsi per la reazione avuta. Le cose quindi sarebbero tornate a posto in brevissimo tempo.

Intanto, ora che è venuta a galla la storia di questo scontro dietro le quinte, la rete si è spaccata.

C’è chi difende Masini giudicando eccessiva la reazione di Elodie, e chi invece si schiera dalla parte della giovane ex allieva di Amici, definendo la domanda dell’artista una battuta infelice. Ad ogni modo, tutto bene quel che finisce bene.