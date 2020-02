Si sono rincorse indiscrezioni per settimane ma ora sembra arrivata una conferma inaspettata: l’Isola dei Famosi non andrà in onda nei restanti mesi dell’anno ma potrebbe tornare solo nel 2021, con una nuova conduttrice. In questo modo, Canale 5 spera di poter dare nuova linfa al programma per prepararlo per una nuova stagione.

L’Isola dei Famosi, la scelta di Canale 5

Una scelta inaspettata quella operata da Mediaset e cioè cancellare l’Isola dei Famosi. Il reality che ha avuto nelle ultime edizioni al timone Alessia Marcuzzi si prenderà un anno sabbatico. Il programma nelle sue ultime edizioni ha avuto un notevole calo d’ascolti, e probabilmente la rete vuole rinnovare un po’ il format per prepararlo ad un ritorno nel 2021, con una nuova conduttrice, dopo l’addio della Marcuzzi.

Al posto dell’Isola dei Famosi, che inizialmente era prevista per la primavera, continuerà ad andare in onda il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. L’appuntamento con il padre di tutti i reality sarà fino al 27 aprile, ogni lunedì in prima serata. In seguito, andranno in onda lo show di Pino e Amedeo e il ritorno, con la terza edizione in solo un anno e mezzo, di All Together Now.

Chi condurrà l’Isola dei Famosi 2021?

Lo stop “forzato” dell’Isola dei Famosi permetterà anche di sciogliere il nodo legato alla conduzione. Alessia Marcuzzi, molto criticata per il “caso Fogli” aveva già annunciato il suo addio. Per lei, arriverà nei prossimi mesi la nuova edizione di Temptation Island Vip.

A dire il vero, si era parlato anche di un possibile ritorno a sorpresa di Simona Ventura ma la conduttrice ha smentito questa voce, anche per il contratto che la lega alla Rai.

Un nome importante che circola a Mediaset e che ha avuto già a che fare con il reality è quello di Ilary Blasi, dopo le sue 3 stagioni del Grande Fratello Vip, e che potrebbe portare una sferzata di novità. Sicuramente, nell’arco di un anno, le cose sono destinate ad evolversi.

