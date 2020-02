Metà settimana: il weekend è più vicino, ma non ancora abbastanza. Per qualcuno serve quindi distrarsi un po’ e dare quindi un’occhiata al palinsesto televisivo di stasera, mercoledì 19 febbraio. Su tutti, spicca il ritorno dell’apprezzatissima serie Il Cacciatore.

L’offerta della Rai per questa sera

Come detto, il grande evento di serata è l’inizio della seconda stagione de Il Cacciatore. Diretta da Davide Marengo, la serie è ambientata subito dopo le stragi di Capaci e di Via d’Amelio ed è valsa a Francesco Montanari il premio come miglior attore al Cannes International Series Festival.

L’appuntamento è per le 21.20 su Rai 2.

Su Rai 3, invece, andrà in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?, programma sempre in grado di collezionare ottimo share. Infine, su Rai 1 il film francese C’est la vie – prendila come viene, dallo stesso regista di Quasi Amici.

Su Canale 5 c’è Gerry Scotti

Nel frattempo, in casa Mediaset andrà in onda un’altra puntata di Chi vuol essere milionario?, che dopo la vincita del milione di qualche settimana fa continua ad appassionare il pubblico. Su Rete 4 invece spazio allo show CR4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, che inizierà alle 21.25.

Italia 1 ha in programma invece il film con Nicholas Cage Il Mistero delle Pagine Perdute. Per gli amanti degli anime, invece, Italia 2 offre il primo special televisivo dedicato a Lupin III del 1999, ossia Lupin e il mago dei computer.

Atlandide su La7, Italia’s Got Talent su Tv8

Per finire questa rassegna, vanno segnalati anche i programmi delle reti cosiddette minori, ma con grandi contenuti di qualità. Tra questi c’è senz’altro Atlantide di La7, approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori che stasera si concentra sul Nanga Parbat.



Per i fan dei talent show, invece, ci saranno le audizioni di Italia’s Got Talent su Tv8. Ultimo ma non ultimo, il consiglio per gli appassionati di cinema: su La5 alle 21.10 va in onda uno dei film più apprezzati di Steven Spielberg, il bellissimo The Terminal con Tom Hanks.