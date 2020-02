Sono dati scioccanti quelli condivisi da una speciale unità di magistrati di Roma, al lavoro per combattere la violenza contro i minori. Secondo quanto riportato, sono aumentati i casi di maltrattamenti, abusi sessuali e di prostituzione minorile nella Capitale.

Creato un pool di esperti in reati contro i minori

Come riportato da Adnkronos, è la pm Maria Monteleone a ricapitolare i dati raccolti negli ultimi anni, riferiti oggi in un’audizione alla commissione parlamentare. Il topic riguardava infanzia e adolescenza e la Monteleone sarebbe parte di un “pool” di magistrati attivi sui reati contro la violenza di genere e minorile.



Nello specifico, è dal 2013 che a Roma è stato creato “un sottogruppo di tre pm che si occupano in via esclusiva dei reati di pedopornografia, per la necessità di avere un’altissima specializzazione giuridica, tecnica e informatica“. Dal loro lavoro, emergono numeri inquietanti.

I dati: a Roma aumenta la prostituzione minorile

Sono molti i dati shock riportati da numerose fonti. Su tutti, spicca quello sulla prostituzione minorile a Roma. Questa “La prostituzione minorile è uno tra i reati più allarmanti che dobbiamo registrare.

Vede purtroppo sempre più protagonisti bambine e bambini al di sotto dei 14 anni, anche di 10 o 12 anni“, secondo quanto riportato. Solo nel 2019 e in riferimento a Roma, sono 31 i nuovi procedimenti penali, un’impennata dovuta anche alla vicenda delle “baby squillo”.

Tuttavia, sono cresciuti e preoccupano anche i dati relativi ad altri reati contro i minori di 18 anni.

Nel 2019, 262 nuovi casi di pornografia minorile

Tra i numeri, risaltano quelli relativi ai nuovi procedimenti in materia di pornografia minorile, saliti all’inquietante numero di 262 procedimenti penali. Da registrare poi i procedimenti per atti sessuali con minori, 117 nel corso del solo anno 2019.

A questo, bisogna aggiungere l’aumento dei delitti perpetrati tramite adescamento sul web, passati da 117 a 132 per un aumento del 12,8%.

In 3 anni ascoltati oltre 900 minori per violenze

Il report condiviso dal pm Monteleone include anche i numerosissimi casi di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Da quando è stata creata una sala di ascolto protetta, nel 2013, sono stati tantissimi i bambini sentiti per vari episodi. Nello specifico, dal 2015 al 2018 “sono stati ascoltati ben 903 minorenni, di cui 570 bambine, per episodi di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale nel suo significato più esteso“.



Aumentati anche i casi di abuso dei mezzi di correzione, “con condotte fisiche di abuso sui minori anche all’interno delle scuole fin dalla primissima infanzia“.