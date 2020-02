Romina Power ha sorpreso fan e famiglia con il suo ritorno al cinema. Lo ha “spoilerato” sui social, con alcune foto dal set e accanto al regista Guillermo Del Toro, scatti in cui è difficile riconoscerla.

Ma la cantante partner ed ex moglie di Al Bano Carrisi ne ha parlato anche in una lunga intervista su Di Più, spiegando le ragioni dietro la scelta di tornare sul set dopo tanti anni.

Il film con Romina Power

Romina Power avrà un ruolo nel prossimo film del premio Oscar Guillermo del Toro, regista di Il Labirinto del Fauno e La Forma dell’Acqua.

Tra i protagonisti ci sono Bradley Cooper e Cate Balnchett. “Romina è davvero appassionata al progetto cinematografico perchè quel film è legato al padre, quel papà tanto amato nel ricordo e poi idolatrato…” ha fatto sapere la Power.

Un ruolo anche per la Power che è volata negli Stati Uniti per le riprese. Romina ci teneva particolarmente a prendere parte a questo progetto. Il titolo del lavoro è Nightmare Alley, ma in realtà è un remake La Fine delle Illusioni, film del 1947 che all’epoca vide la partecipazione di Tyrone Power, padre della cantante e attrice, tra i protagonisti.

Sul set nel ricordo di papà Tyrone

Ed è proprio per suo padre Tyrone che la Power ha deciso di lanciarsi in quest’avventura. “Torno al cinema, ma solo per il mio papà Tyrone Power…” ha detto Romina a Di Più.

Questo è di certo un modo per sentirlo più vicino a sé. Il grande rammarico di Romina, appunto, è quello di non avere molti ricordi di suo padre, che morì quando lei aveva appena 7 anni.

“Io ero in collegio ed ero solo una bambina. Negli anni a seguire sono andata alla ricerca di episodi raccontati da chi lo conosceva bene” ha confessato la cantante ed attrice. Così per omaggiarlo ha deciso di ritornare al cinema con uno dei registi più amati e apprezzati di questi anni. Non stiamo nella pelle di vedere il risultato sul grande schermo.