Come preannunciato negli scorsi giorni, tre nuove aspiranti-concorrenti sono entrate nel mondo del Grande Fratello Vip, e la prima di queste ad essersi presentata è Teresanna Pugliese.

Teresanna: infanzia e vita lavorativa

Teresanna è nata il 25 Luglio 1987 a Napoli, ed è figlia di Paola Liguori, attrice di una certa fama in Campania. Dopo un’infanzia difficile soprattutto per i problemi economici della famiglia, la Pugliese diventa nota al pubblico del piccolo schermo quando entra come corteggiatrice a Uomini e Donne, dating show di Canale 5 di Maria De Filippi. Teresanna ha partecipato al programma per 3 anni consecutivi, per poi lasciare il mondo della televisione e lavorare inizialmente come ragazza immagine, segretaria di alcune aziende e PR in alcuni locali campani.

Adesso ha una carriera da influencer ed è spesso presente tra gli opinionisti dei programmi di Barbara d’Urso.

L’ex Francesco Monte

È nello studio di Maria De Filippi ed in veste di tronista che Teresanna ha conosciuto Francesco Monte e Antonio Passarelli. Nonostante la sua scelta sia caduta su quest’ultimo la loro storia d’amore è finita presto, e la Pugliese è ancora tornata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Francesco Monte, col quale ha avuto una storia travagliata della durata di un paio d’anni, molto seguita dal pubblico, interrotta per un presunto tradimento da parte di Francesco con Angela Achilli.

Il marito Giovanni Gentile

Teresanna ha però ritrovato successivamente la felicità amorosa con Giovanni Gentile, imprenditore napoletano dal quale nel 2015 ha avuto un figlio, Francesco, e col quale si è sposata nel 2018.

Dopo la romantica e sorprendente proposta di matrimonio di Giovanni, le spettacolari nozze si sono svolte in una villa a Caserta, e il meraviglioso momento è stato raccontato in diretta da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

L’entrata nella Casa del Grande Fratello Vip

Il 17 febbraio, durante la 12esima puntata, Teresanna è entrata ufficialmente nella casa di Grande Fratello Vip tra nuove e vecchie conoscenze.

Tra le conoscenze ci sono Pago, il quale afferma di aver già incontrato la Pugliese per via di Serena e la partecipazione di entrambe a Uomini e Donne, e Paola Di Benedetto, con la quale hanno un ex in comune, proprio Francesco Monte.

Nella clip di presentazione del Grande Fratello Vip, Teresanna si è presentata con queste parole: “Non sono per niente facile, sono un po’ complicata.

Sono molto buona ma dentro sono un vulcano“.

Inoltre, ha manifestato l’intenzione di “smascherare qualche donna“, partendo da Adriana Volpe “la leader, la santa di questa casa“.

L’entrata di Teresanna nella Casa sembra dunque destinata a sconvolgere gli equilibri, non resta che vedere cosa accadrà.

