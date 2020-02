Continuano le novità all’interno della casa del Grande Fratello Vip, mura entro le quali ormai i litigi, la passione ma sopratutto le discussioni sono all’ordine del giorno. Per chi pensava che gli inquilini ormai soliti aggirarsi per la casa fossero abbastanza, c’è una novità in arrivo che sicuramente andrà a creare un ulteriore disequilibrio all’interno del reality show.

Grande Fratello Vip, arrivano 3 nuove concorrenti

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai canali social del reality, dunque dalla pagina Instagram del Grande Fratello ove la produzione promette ancora una volta grandi colpi di scena all’interno della casa.

“Questa sera – si legge nell’ultimo post pubblicato in tarda mattinata – Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la Porta Rossa: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella Casa? E come saranno accolte dai “vipponi”?“.

Il post pubblicato sulla pagina Instagram del Grande Fratello Vip

Tante le incognite nonostante l’annuncio faccia presagire che ad entrare questa sera, nella casa del Grande Fratello, saranno sicuramente 3 personalità femminili. In più non si sa altro, nemmeno se la loro permanenza sarà prolungata o solamente questione di una puntata!

Tra le papabili new entry c’è Teresanna Pugliese

C’è chi però, facendo qualche calcolo e porgendo l’orecchio verso bocche informate, sembra aver più chiaro il profilo di chi potrebbe far ingresso nella casa più spiata d’Italia. Secondo le anticipazioni di TvBlog, infatti, pare che tra le papabili nuove 3 concorrenti del Grande Fratello Vip potrebbe esserci un volto affatto sconosciuto al pubblico, specialmente quello devoto a Maria De Filippi. Dentro la casa potrebbe fare il suo ingresso infatti la ben nota Teresanna Pugliese, ex corteggiatrice e poi tronista a Uomini&Donne nota anche per essere stata la fidanzata di Francesco Monte, a sua volta ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Ma l’ingresso delle 3 nuove concorrenti non è la sola novità attesa per questa sera. Atteso in serata infatti il verdetto su chi tra la chiacchierata Serena Enardu e Fabio Testi dovrà abbandonare la casa.

