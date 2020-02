La prima puntata del serale del talent show di Maria De Filippi, Amici, si avvicina, tutto sembra essere in dirittura d’arrivo, venerdì 28 febbraio vedremo tutti i concorrenti in gara.

La rosa dei concorrenti di Amici

A una settimana dalla messa in onda del primo serale del talent show più longevo d’Italia, la maggior parte dei concorrenti del serale è stata scelta. Rimangono da assegnare solamente le ultime 3 maglie verdi, maglie che una volta indossate sanciscono il diritto a presenziare l’ultima fase di Amici, il serale. Sabato sapremo chi saranno gli ultimi 3 concorrenti che avranno l’occasione di vincere Amici.

Vanessa Incontrada giudice di Amici?

Non si ancora molto dei meccanismi che verranno usati in questo serale. La produzione non si è sbilanciata su chi saranno i giudici di questa edizione, né tanto meno su chi saranno i capi squadra, sempre se ci saranno. I rumor non si sono fatti attendere molto.

La rivista Diva e Donna si sbilancia sulla presenza di Vanessa Incontrada all’interno del format della De Filippi. Non è ancora chiaro quale incarico spetterebbe alla Incontrada, sempre se questo pettegolezzo si rivelerà fondato.

L’attrice potrebbe essere l’ospite fisso della trasmissione o uno dei 4 giudici chiamati a commentare e giudicare le esibizioni dei ragazzi.

Albano e Romina, rumor sulla loro presenza al serale

La curiosità su chi saranno i giudici della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è molta, rumor e pettegolezzi continuano a diffondersi. Oltre a Vanessa Incontrada, le voci di corridoio vedono Albano e Romina come possibili giudici. Nulla è stato confermato né smentito, né dalla produzione, né dalla coppia di cantanti più famosa d’Italia.

Anche in questo caso non si sa ancora molto, come per Vanessa Incontrada, Albano e Romina potrebbero essere tra gli ospiti fissi del serale o tra i giudici. Non rimane che aspettare che la signora della televisione italiana, Maria De Filippi, rilasci qualche dichiarazione o pazientare ancora una settimana per vedere in diretta chi avrà tra le mani il destino dei ragazzi di Amici.

