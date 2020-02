Non volevano riunirsi, ma da quando l’hanno fatto sono praticamente ovunque. Al Bano e Romina Power stanno vedendo rifiorire la loro carriera di duo canoro (non che questa fosse mai data per morta all’estero). A Sanremo due volte, prima come evento e poi come ospiti, rischiano di fare ora il percorso inverso ad Amici: ospiti nella scorsa edizione, presenze fisse quest’anno. Un vero “evento” per Mediaset…

Le dichiarazioni di Al Bano

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista pugliese Vito Diomede che, intervistando Al Bano, è riuscito a strappare al cantate di Cellino San Marco una mezza confessione.

Al Bano, annunciando la sua assenza in un evento a Bari, giustifica tutto così: “Devo dare una notizia che è molto piacevole per me, nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di questa capita il 28 febbraio”. Le sei trasmissioni, in gergo tecnico, sarebbero presumibilmente le sei puntate. E Amici parte proprio il 28 febbraio, anticipando la messa in onda. I primi dubbi nascono dal fatto che le puntate del Serale di Amici, conti alla mano, dovrebbero essere più di sei.

Il talent della De Filippi dovrebbe andare in onda fino alla fine di aprile, ma non è da escludere che Al Bano possa prendere parte solo a un segmento della trasmissione.

Insieme a Romina, ma in che ruolo?

Poco dopo è lo stesso Diomede a dare per certa la presenza, non solo di Al Bano, ma anche di Romina: “Notizia esclusiva!! Albano e Romina Power ospiti fissi nel cast di #Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi”. Nonostante manchino due settimane all’avvio, tutto tace riguardo i dettagli del Serale.

Al Bano e Romina ci saranno davvero? E in che ruolo? Potrebbero essere i due capisquadra, fare parte della giuria tecnica o essere semplicemente delle presenze canore ricorrenti. Quel che è certo è che ovunque vadano, i due hanno ancora il potere di far impennare la curva degli ascolti. E Amici ne potrebbe aver bisogno. Così come ha bisogno di rendere quanto più trasversale possibile il talent, realizzato nella fase Serale con la formula del varietà che piace non solo ai giovani, ma anche al pubblico più maturo.