Federica Sciarelli, 61 anni, è giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Da 16 anni è famosa per essere la conduttrice più esperta di persone scomparse. Ha fatto appassionare il pubblico con il programma Chi l’ha visto?, in onda su Rai3.

La carriera di Federica Sciarelli

Il 9 ottobre 1958 nasce, a Roma, Federica Sciarelli. I suoi genitori sono napoletani e il padre è avvocato dello Stato. Non seguendo le orme di famiglia, la Sciarelli, all’età di 20 anni, ha iniziato la sua professione da giornalista. La sua strada verso il successo comincia grazie a una borsa di studio Rai per l’avviamento alla carriera giornalistica classificandosi seconda su diecimila partecipanti.

Ottiene il suo primo lavoro stabile all’Ufficio informazioni parlamentari dove è rimasta per 4 anni. Dopodiché nel 1987, sotto la direzione di Sandro Curzi, ha iniziato la carriera giornalistica al Tg3. Federica Sciarelli è tra le prime donne ad essere assegnata alla redazione politica di un telegiornale.

La rubrica Primo Piano e nel 2004 Chi l’ha visto?

Dopo due anni è redattore della redazione Interni del telegiornale e nel 1991 le viene affidato l’incarico di Informatore Politico-Parlamentare.

Nel 1993 diventa inviata. Ha svolto anche il ruolo di conduttrice, prima per l’edizione delle 22.30 Roma-New York e poi per l’edizione delle 19. Ha, inoltre, collaborato alla realizzazione e alla conduzione della rubrica di approfondimento del telegiornale: Primo Piano. Al Tg3 resta fino al 2004, anno in cui inizia a condurre, fino ad oggi, il programma Chi l’ha visto?.



5 curiosità sulla conduttrice

Federica Sciarelli è cronista parlamentare e consigliere dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.

Nella primavera del 2006 ha pubblicato il suo primo libro, edito da Rizzoli: Tre bravi ragazzi, dagli atti del processo di uno dei più terribili fatti di cronaca della capitale, il massacro del Circeo.



Dal 13 giugno 2015 è la madrina della parata del Roma Pride per i diritti LGBT.

L’8 maggio 1991 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, onorificenza conferitale dal Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.

È stata ospite al Festival di Sanremo 2018 dove ha fatto ad una simpatica gag con Claudio Baglioni.

La vita privata della Sciarelli

Federica Sciarelli non ha mai parlato apertamente della sua vita privata.

Nonostante la sua popolarità, ha sempre voluto mantenere una certa privacy. Infatti, la conduttrice, non ha mai aperto nessun profilo sui social network. Esistono solo alcune pagine chiamate con il suo nome create dai fan. Non è quindi facile risalire al trascorso sentimentale di Federica Sciarelli. Si sa solo che ha un figlio nato nel 1996 di nome Giovanni Maria da una relazione finita e non ci sono ulteriori informazioni riguardo l’ex compagno.

Gli ultimi gossip che parlano della Sciarelli risalgono ad anni fa, precisamente al 2007 quando diversi giornali (la paternità è del settimanale Chi) pubblicarono alcune foto insieme al noto John Henry Woodcock. Durante le indagini sul caso Consip, che hanno visto entrambi indagati, sono stati paparazzati mentre facevano jogging insieme. Ad oggi non si hanno informazioni maggiori riguardo un’eventuale relazione.