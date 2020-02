Il pubblico scalpita bramoso di sapere cosa accadrà nel corso dell’odierna puntata di Don Matteo 12, la serie televisiva italiana prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction che negli anni ha saputo creare una vera e propria squadra di fan che faticano a immaginarsi Terence Hill al di fuori delle consuete vesti religiose.

Ma diamo risposta ai tanti che si stanno chiedendo cosa accadrà nella puntata del 20 febbraio dall’enigmatico titolo Non uccidete!

Don Matteo, le anticipazioni della puntata del 20 febbraio

L’appuntamento è ovviamente, sempre lo stesso: solita ora, solito posto.

Questa serata infatti, 20 febbraio, andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Don Matteo che avrà inizio alle 21.25. Il titolo di per sé misterioso sembra già far ben promettere su quanto accadrà nel corso della puntata: Non uccidete. Al centro dell’attenzione questa sera ci sarà Nada, una giovane ragazza di origine ucraina che verrà urgentemente ricoverata in ospedale. Il motivo? Qualcuno, cui non si conosce l’identità, nella notte l’ha travolta con il proprio furgoncino.

Il mistero del maialino scomparso

Al principio, o almeno in apparenza, sembra che a guidare il furgoncino fosse proprio Don Matteo.

Ma l’attenzione, come sempre, è trasversale e su più punti focali: mentre Nada è ricoverata infatti, Anna si trova a fare i conti con le nozze della cugina alle quali decide di presenziare insieme a Sergio. Ma cos’altro potrà immobilizzare e rendere febbricitante l’atmosfera in quel di Spoleto se non l’arrivo del Papa?

Lo stesso Cecchini, estremamente elettrizzato, ha infatti deciso di accogliere il Papa mettendosi alla griglia per un asado in pieno stile argentino e per una miglior riuscita, ha deciso di allevare lui stesso un maialino che passeggerà con lui per le vie di Spoleto.

Ovviamente, come da manuale, nemmeno il maialino sarà estraneo agli eventi e il maresciallo dovrà confrontarsi con la sua improvvisa e quanto mai misteriosa sparizione.