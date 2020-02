Elettra Lamborghini ha guadagnato notorietà grazie alla TV e a un successo discografico. Ma a quanto è arrivato il patrimonio della giovanissima ereditiera?

Quanto è ricca Elettra Lamborghini?

Giovane, famosa e soprattutto straricca, avrà davvero bisogno di lavorare Elettra Lamborghini? A quanto ammonteranno i suo averi? Per quanto riguarda il patrimonio dell’ereditiera, possiamo solo immaginarlo, perché parrebbe che, nemmeno Elettra sappia di preciso a quanto questo possa arrivare. Una cosa però è certa: è davvero molto ricca e adora il lusso. “Non ho mai avuto amici poveri“: così aveva commentato la sua vita in un’intervista.

Nonostante la grande eredità economica, la giovane ha sempre tentato di affermarsi al di fuori dell’azienda di famiglia e, poco prima del suo debutto su Rai 2 ad aprile come coach di The Voice of Italy, ha fondato la Deseos Ent ed è questa società che ora incassa i diritti per le opere e le attività artistiche della giovane imprenditrice.

Un corpo pieno di…diamanti

Amante sfrenata del lusso e delle stravaganze, Elettra, che dai reality trash è arrivata fino a Sanremo, ha trasformato il suo corpo in un vero e proprio gioiello.

Infatti, tra i suoi 40 piercing, 15 sarebbero diamanti veri che si è fatta impiantare nella pelle, dei micro-dermal. Durante la sua partecipazione al Grande Hermano Vip, avrebbe rivelato, ad un’altra concorrente, di avere 160.000 euro in diamanti solo nell’orecchio sinistro. Ma i “capricci” costosi non sono finiti. In un’intervista, di qualche anno fa a La verità, ha rivelato di aver perso il senso del denaro, tra interventi di chirurgia estetica, abiti e accessori molto costosi ed ha una decina di Lamborghini custodite in un parcheggio. “ Per me il lusso è la normalità, ci sono nata dentro.

Fatico a dare un valore a ciò che acquisto, non guardo neanche il prezzo sul cartellino: se mi piace una cosa, la compro“.

Elettra Lamborghini

Un’anima artistica

Forse non tutti sanno che, la giovane ereditiera più famosa d’Italia, ha studiato canto e recitazione. Ama trascorrere il suo tempo libero in maneggio ed infatti possiede tre cavalli ed ha vinto anche un campionato regionale, in Emilia Romagna, in sella al suo cavallo Karack Silver. Un’altra follia, sempre rivelata da Elettra è che, ha guidato da Bologna a Riccione completamente nuda per aver perso una scommessa.