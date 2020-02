Antonella Clerici mamma dolcissima della sua Maelle, a cui ha dedicato i suoi auguri speciali in occasione del compleanno. La conduttrice ha scelto Instagram per raccontare ai follower la gioia di questo momento, 11 anni dopo aver tenuto la sua bimba tra le braccia per la prima volta.

La figlia di Antonella Clerici compie 11 anni

La figlia di Antonella Clerici compie 11 anni, e la mamma festeggia il suo compleanno con un dolcissimo post su Instagram. Proprio alla sua Maelle, nata dalla relazione con Eddy Martens, la conduttrice ha rivolto un pensiero che ricalca la sua immensa gioia di madre.

“Sembra ieri e sono già passati 11 anni amore infinito della mamma. Auguri vita mia“. Immediata la reazione dei follower, tra cui spiccano i messaggi di auguri di Giorgia, Laura Pausini e della sua sostituta a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi.

Post di Antonella Clerici su Instagram

Nella foto, madre e figlia si mostrano sorridenti e strette in un tenero abbraccio, per la gioia immensa dei fan.

Il ritratto di Maelle Martens

Antonella Clerici è diventata mamma di Maelle il 21 febbraio 2009, prima e unica figlia avuta dall’allora compagno Eddy Martens.

Nel corso di una recente intervista al settimanale Oggi, la conduttrice ha descritto il carattere della piccola di casa.

“Sembra una donnina. Mi sembra ieri quando le cambiavo il pannolino e ora al mattino per andare a scuola vuol fare tutto da sola. (…) Lei tende a tenersi tutto dentro, proprio come il padre“. Antonella Clerici e Eddy Martens si sono lasciati nel 2016, e la presentatrice ha dichiarato che lui è un papà molto presente e attento.

Tra le Instagram Stories dell’ex volto de La Prova del Cuoco anche un bellissimo scatto di Maelle quando era ancora piccina, quasi a voler sottolineare il suo stupore di madre davanti al tempo che sembra scorrere troppo velocemente.

Oggi Antonella Clerici e Maelle vivono in provincia di Alessandria, con loro anche Vittorio Garrone, compagno della conduttrice.

