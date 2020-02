Eleonora Daniele ricorda la piccola Fatima, bimba di 7 anni torturata, stuprata e uccisa a Città del Messico. La conduttrice ha affidato al suo profilo Instagram un pensiero per la minore, il cui caso ha sconvolto il mondo e su cui stanno emergendo dettagli terribili. Due le persone sospettate del delitto, tra loro una donna.

Eleonora Daniele ricorda la piccola Fatima Aldrighett

Eleonora Daniele ricorda la piccola Fatima Aldrighett, il cui caso ha sconvolto il Messico e il mondo intero. La bimba è stata rapita, seviziata, stuprata e infine uccisa, il suo corpo ritrovato 4 giorni dopo la scomparsa.

Per le autorità che indagano sull’omicidio, ci sarebbero evidenti segni di violenza sessuale e torture. La conduttrice di Storie Italiane ha invitato tutti a una riflessione sulla terribile vicenda: “Una preghiera per questa anima innocente, rapita davanti scuola, uccisa e gettata in una discarica in Messico come se fosse immondizia. Aveva solo sette anni. Una preghiera per la piccola Fatima“.

Post di Eleonora Daniele su Instagram

Rapita, torturata, stuprata e uccisa a 7 anni

Fatima Aldrighett aveva 7 anni e, secondo la ricostruzione delle autorità messicane che indagano sulla sua terribile fine, sarebbe stata rapita fuori dalla scuola l’11 febbraio scorso, mentre aspettava la mamma.

Le immagini di una telecamera posizionata nei pressi dell’istituto avrebbero cristallizzato il momento del rapimento: nelle sequenze in mano alla polizia, una donna e la piccola si allontanano insieme, prima dell’orrore che l’avrebbe inghiottita per sempre.

Il sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, su Twitter ha informato del fermo di 2 persone sospettate del delitto: “I presunti responsabili dell’omicidio della minorenne Fatima Cecilia sono stati arrestati in una città nello Stato del Messico con il sostegno della Guardia Nazionale“.

Una di queste sarebbe proprio la donna immortalata nel video ora al vaglio degli inquirenti.

La ricostruzione finora emersa è agghiacciante: la bambina sarebbe stata sequestrata per essere consegnata al suo aguzzino (per la polizia, sarebbe il compagno della donna che ha portato con sé la bimba), infine sottoposta a terribili torture, violentata e uccisa. Il corpo è stato ritrovato 4 giorni dopo la scomparsa, in un sacco di plastica gettato nella discarica del municipio di Tláhuac, a sud della capitale.