Tra gli inviati più conosciuti e apprezzati del programma Le Iene, oggi cercheremo di scoprire qualcosa in più in merito alla vita privata e professionale del noto conduttore Matteo Viviani.

Chi è Matteo Viviani

Classe 1974, Matteo Viviani è nato a Seriate sotto il segno zodiacale del Toro. Ha trascorso la sua adolescenza ad Arezzo, dove si è diplomato presso l’Istituto d’arte, ottenendo il diploma di maestro d’arte e la maturità d’arte applicata. Subito dopo inizia a lavorare come modello per diverse case di moda e qualche pubblicità, fino a quando non inizia nel Duemila a lavorare per Le Iene.

Proprio qui riesce, servizio dopo servizio, a conquistare l’affetto del pubblico, diventando una delle iene più seguite e conosciute della trasmissione. In particola nel 2007 ha destato molto scalpore un servizio nel quale è riuscito ad ottenere dei tamponi di sudore di 50 deputati e 16 senatori che ha sottoposto al test della droga, scoprendo che ben 16 di essi risultavano positivi a cannabis e cocaina. Proprio per questo motivo sia lui che l’autore del servizio, Davide Parenti, è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, in seguito tramutati in multa, perché i giudici avrebbero giudicato “illecito” il narcotest.

Nel 2015, inoltre, ha anche pubblicato un romanzo, La crisalide nel fango, esordendo anche sotto le vesti di scrittore. Mentre dal 2016 conduce la trasmissione durante la puntata della domenica.

La vita privata della iena

Una volta vista la sua carriera, dagli esordi ad oggi, non possiamo non soffermarci sulla sua vita privata. Ebbene, dovete sapere che Matteo Viviani è sposato con Liudmila Radchenko e dalla loro storia d’amore sono nati i figli Eva nel 2012 e Nikita nel 2017.

Proprio l’ex letterina di Passaparola, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha parlato della storia d’amore con Matteo Viviani, raccontando di essersi innamorata di lui a prima vista. “Ho capito subito che era il grande amore. Ci siamo conosciuti nel 2008 e la nostra storia è iniziata il 31 dicembre di quell’anno“.