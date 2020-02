Con stasera inizia ufficialmente il weekend: molti usciranno in cerca di divertimento, altri si sistemeranno sul divano per un po’ di relax, magari in compagnia della televisione. Per loro, ecco quali sono i programmi in tv per stasera, venerdì 21 febbraio 2020.

È la serata del Grande Fratello Vip

Come prassi ormai da quasi due mesi, il venerdì sera televisivo significa una cosa: Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini torna su Canale 5 questa sera alle 21.20: gli appassionati potranno così scoprire chi verrà eliminato dalla casa più spiata d’Italia.



Guardando ancora in casa Mediaset, per far posto al probabile campione d’ascolti della serata su Italia 1 andrà in onda Renegades – Commando d’assalto, film adrenalinico del 2017 in cui recita anche il premio Oscar J.K Simmons. Rete 4 invece manda in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado, le cui inchieste stasera saranno incentrate su Luca Sacchi e Samira El Attar

Carlo Conti conduce La Corrida

In casa Rai, invece, a farla da padrone questa sera sarà Carlo Conti e il ritorno de La Corrida, alle 21.25. Lo show è nato come programma radiofonico dal 1968-1977, creato dai fratelli Mantoni.

Quindi il primo passaggio in tv dal 1986, condotto proprio dal mitico Corrado. Solo dal 2018 il programma è passato in Rai e sotto la conduzione di un mostro sacro come Carlo Conti.

Le altre reti Rai vedono in programmazione una serie tv e un film: si tratta della terza stagione di The Good Doctor su Rai 2 e di Amiche da Morire su Rai 3, con Claudia Gerini tra i protagonisti.

Su La7 va in onda Propaganda Live

Come di consueto, spostiamoci ora sulle altre emittenti, per vedere cosa trasmettono stasera, venerdì 21 febbraio.

In ordine di canali, su La7 va in onda il seguitissimo Propaganda Live di Diego Bianchi, in arte Zoro: inizio alle ore 21.25. Per gli appassionati di cooking-show, su Tv8 Alessandro Borghese esplorerà altri 4 Ristoranti nel suo reality.

Tre scelte anche per gli appassionati di cinema: La Guerra dei Mondi sul Nove (21.35), Space Cowboys su Iris (21.00), oppure se preferite l’horror potete sintonizzarvi su Italia e guadare The Last Exorcism, che inizia alle 21.20.