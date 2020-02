Al momento sono Pago e Licia Nunez che in nomination aspettano il verdetto del televoto. Secondo Patrick Pugliese sarà proprio il cantante il prossimo concorrente ad abbandonare la Casa.

Come Patrick la pensano allo stesso modo anche Andrea Denver e Andrea Montovoli la pensano proprio come lui. I tre concorrenti spiegano anche perché secondo la loro teoria, Pago sarà presto eliminato: “La sua storia con Serena Enardu ha stufato“.

Le previsioni di Patrick

Patrick Ray Pugliese, confrontandosi con Montovoli e Denver sull’esito della nomination in corso ha dichiarato: “Esce Pago, vogliamo che rimanga Licia.

Credo che Pago abbia consumato il suo percorso all’interno della casa“.

Poi il veterano gieffino ha aggiunto: “È arrivato qua per la sua storia con Serena a ‘Temptation’. Ha pianto per tre settimane per Serena. È arrivata Serena e non so quanto sia stata amata. Non è che abbia fatto questa bella figura. È uscita e Pago è rimasto anche un po’ bruciato da Serena“.

Il pensiero di Patrick su Serena

Patrick non ha mai manifestato molta simpatia nei confronti di Serena Enardu: “Non mi sembra molto elegante quando parla, parolacce, allusioni, frasi crudeli e taglienti.

È proprio buzzurra. Se avesse trattato me come tratta Pago, l’avrei salutata“.

"Credo che Pago abbia consumato il suo percorso all'interno della Casa…" #GFVIPhttps://t.co/Sla9irXbSl — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 20, 2020

Così ad Montovoli e Denver ha spiegato la sua tesi e i motivi secondo i quali Pago perderà al televoto contro Licia Nunez. “Il pubblico si è rotto le pal** della storia di Serena e Pago. Ce le siamo rotte noi da dentro, figurati la gente fuori” ha detto Patrick. “Non l’ho seguita tanto da vicino però era pesante. Ma chi se ne frega della loro storia. Pago è una brava persona però ha finito il suo percorso.

Io non indovino mai, però potrebbe uscire Pago“.