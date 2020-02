Dopo l’uscita di scena dal Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu è tornata sui social e ha parlato di Pago e del loro rapporto. Le dichiarazioni dell’ex gieffina arrivano dopo un vortice di gioia mista a sospetti da parte dei fan del reality: sentimento rinato, ma sarà vero amore? La risposta sarebbe arrivata in una delle Instagram Stories della ragazza, il cui contenuto non è più reperibile ma è stato riportato da diverse fonti.

Serena Enardu parla di Pago

Serena Enardu è stata eliminata dal GF Vip 2020, lasciando il suo Pago all’interno della Casa di Cinecittà e aprendosi sui social davanti agli interrogativi dei fan sul loro rapporto.

L’ex gieffina è tornata su Instagram in grande stile, svelando ai follower il suo pensiero sulla ritrovata intesa romantica con il cantante. Sembrano lontani anni luce i tempi della clamorosa rottura a Temptation Island Vip, così come l’ultimo ruvidissimo scontro nel reality che ha rischiato di far saltare gli equilibri appena raggiunti.

Le prime parole dopo l’addio all’avventura nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini sono state riportate da Novella 2000: “Sono felicissima.

Sono la donna più felice del mondo perché sono andata al GF per riprendermi il mio amore e sono felicissima perché siamo uniti come non lo siamo mai stati. E adesso voglio solo aspettare che esca e voglio solo stare con lui, non voglio fare altro“.

L’invito a sostenere il fidanzato al GF Vip

Non c’è solo l’entusiasmo per il ritrovato amore con Pago: nel messaggio pubblicato tra le sue Instagram Stories, infatti, la Enardu avrebbe anche lanciato un appello ai telespettatori del Grande Fratello Vip 2020 per portare il cantante al trionfo.

“Vi chiedo con tutto il cuore di sostenerlo. Egoisticamente vorrei che uscisse domani. Ma si merita di vincere perché è la persona più onesta, più pulita, più trasparente, più buona e intelligente che c’è là dentro. (…) Si merita questa vittoria, se la merita tutta perché è un grande uomo“.

Approfondisci

Grande Fratello Vip: tutto sul reality

Pago: lo sfogo dopo la lite con Serena Enardu al GF Vip

Pago e Serena: pace fatta dopo la furiosa lite

*immagine in alto: fonte/Instagram Serena Enardu, dimensioni modificate