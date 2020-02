A Uomini e Donne è tempo di ramanzine. Maria De Filippi bacchetta il pubblico e Gemma rendendo sempre più frizzante il “trono over”, ormai colonna portante del people show di Canale Cinque. Il rimprovero mariano a seguito di un applauso, fatto partire dal pubblico e rinforzato da alcuni protagonisti, dopo la rottura tra Arianna e Marco.

“Non capisco perché diciate bravo”

“L’applauso contro chi sta male non lo capisco” ha detto la De Filippi sbottando contro il pubblico. Poi il rimprovero alla Galgani, anche lei “colpevole” di aver “apprezzato” la rottura, nonché al centro di infiniti tira e molla: “Anche tu Gemma sempre attaccata all’amore, però lei sta per piangere e tu applaudi”.

Vittima degli applausi è stata Arianna che ha scoperto dal suo corteggiatore, Marco, di non essere più impegnata in una relazione con lui. I due si sono frequentati per due mesi prima dell’interruzione, comunicata da Marco nell’ultima puntata del programma. La “dama” ha infatti saputo che il suo “cavaliere” sarebbe ora interessato ad un’altra donna, Carlotta, con cui ha già intrapreso una nuova relazione. Arianna, con le lacrime agli occhi, ha dovuto subire l’applauso del pubblico, ma anche la difesa della padrona di casa: “È legittimo che si senta presa in giro a seguito delle attenzioni ricevute da Marco.

Non capisco perché voi diciate bravo”.

Il successo del trono over

Intanto prosegue senza sosta il successo del “trono over”, partito come un’appendice della trasmissione da alternare al classico trono, e diventato adesso appuntamento principale. Uomini e Donne dà ormai maggiore spazio, in termini di puntate settimanali, a dame e cavalieri, ottenendo numeri record con ascolti superiori al 20% di share. Anche sui social il trono over è ormai diventato un appuntamento atteso, con Gemma divenuta star delle gif e fiumi di lamentele ogni volta che in onda vanno i soliti tronisti.