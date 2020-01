Si è dissolta come una bolla di sapone la magia tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano a Uomini e Donne. Una conoscenza iniziata sotto i migliori auspici e conclusa con l’uscita del cavaliere dal parterre del Trono over, con ennesima delusione per la dama a fare da contorno al clamoroso insuccesso. L’uomo non le ha concesso neppure un bacio d’addio, cosa che ha deluso, nuovamente, la protagonista torinese del dating show.

Juan Luis saluta tutti e se ne va

È bastato un saluto generale, rivolto a tutti – Gemma compresa -, per sigillare l’uscita di scena di Juan Luis Ciano dal Trono over di Uomini e Donne.

Un addio senza troppi fronzoli, dove non c’è stata neppure una stretta di mano tra dama e cavaliere.

La Galgani avrebbe voluto almeno un minimo contatto dopo l’esperienza che l’ha vista arrivare ai ferri corti con il cavaliere, ma l’ennesima delusione del suo percorso è arrivata inesorabile.

Tutto si è consumato dopo la rottura definitiva che ha visto i due scontrarsi in modo irreversibile, e alla fine anche la dama Simonetta ha rifiutato di frequentare Ciano.

La donna, che ha rivelato di avergli dato il suo numero tempo fa, ha rifiutato l’ipotesi di approfondire la conoscenza.Nuovo due di picche, dopo quello di Aurora, al quale l’uomo si è dovuto arrendere lasciando gli studi Elios.

“Volevo ringraziare tutti – ha detto Juan Luis – perché per me è stata una bellissima esperienza. Ho conosciuto anche Gemma nel bene e nel male, più nel male, però mi ha fatto piacere lo stesso“. Parole che non sono servite a indorare la pillola dell’insuccesso agli occhi di Gemma, contrariata di fronte al comportamento dell’ormai ex cavaliere.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

E l’uscita di scena di Juan Luis Ciano è stata occasione per un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. A detta dell’opinionista, infatti, la dama torinese avrebbe reagito in modo sbagliato all’addio servitole dall’uomo che l’aveva tanto affascinata.

“Vedi la pazzia di questa donna? Adesso è dispiaciuta – ha tuonato la Vamp riferendosi alla sua storica rivale –. Tanto lei stasera lo va a cercare“. A rincarare la dose di crudo realismo anche Gianni Sperti, che ha sottolineato come Juan Luis aveva chiesto a Tina un ballo, bypassando completamente la presenza della dama a cui avrebbe detto addio di lì a pochi minuti.