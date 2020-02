Colpo di scena al Grande Fratello Vip: fa il suo ingresso nella Casa di Cinecittà Valeria Marini, e questa volta per rimanerci. Dopo una duplice incursione in questa edizione, in questo caso la showgirl sarda è assolutamente intenzionata a rimanere all’interno del reality in veste di nuova concorrente. Sarà tutto vero o è frutto di una pensata da parte della produzione o della showgirl stessa?

Valeria Marini nuova concorrente?

L’abbiamo vista all’interno della Casa del Grande Fratello Vip in un incontro-scontro con Rita Rusic. In quella occasione Valeria Marini era entrata al fine di chiarire alcuni conti in sospesi con la produttrice cinematografica nonché ex “rivale” in amore.

Ma questa volta la showgirl “stellare” varca la fatidica Porta Rossa in una nuova veste: Valeria Marini potrebbe essere infatti una nuova concorrente del reality, a cominciare da lunedì. L’annuncio arriva direttamente dalla showgirl stessa, che però ha voluto lasciare il beneficio del dubbio agli spettatori sul vero motivo della sua presenza all’interno della Casa. Alfonso Signorini “freeza” tutti i concorrenti per lasciar spazio ad una sorpresa speciale e per loro totalmente inaspettata.

La showgirl, di rosso vestita, fa infatti il suo ingresso nella Casa con il trolley e annuncia ai suoi ormai prossimi coinquilini la fatidica notizia: “Sono qua per farvi una sorpresa”.

L’ingresso in Casa

I “Vip” freezati accolgono con grande incredulità l’ingresso in Casa di Valeria Marini. La showgirl, intenzionata a rimanere in Casa, chiede ad Alfonso Signorini di posare il suo trolley nell’armadio di Antonio Zequila, nella stanza da letto dei ragazzi. Quanto basta per sciogliere ogni dubbio e rendere tutti i concorrenti consapevoli che quella della showgirl non è una semplice toccata e fuga.

In attesa di ulteriori aggiornamenti dalla produzione, la Marini rimarrà in Casa sino alla prossima puntata in programma lunedì sera, quando probabilmente si scoprirà il suo reale destino.