Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli fa il punto della situazione sul coronavirus in Italia. Pronte caserme e alberghi per ospitare i ricoveri se necessario. Borrelli conferma che l’emergere dell’alto numero di casi in Italia è probabilmente dovuto ai controlli sanitari in atto su tutto il territorio interessato.

Gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia

“Complessivamente abbiamo 132 persone che sono state positive al coronavirus“, annuncia in sala stampa Borrelli. Di queste, 2 sono decedute e una guarita (il ricercatore riportato da Wuhan), mentre “I numeri sono per quanto riguarda la Lombardia 89 persone affette dal virus, in Veneto 24, in Piemonte 6, nell’Emilia Romagna 9 e 2 nel Lazio, i due ricoverati all’ospedale Spallanzani“.

Il Servizio Sanitario Nazionale tiene in osservazione 129 persone, di cui “54 ricoverati negli ospedali con sintomi“. In Terapia Intensiva ci sono 26 persone e 22 sono in isolamento domiciliare.

La diffusione in Italia

Angelo Borrelli ha confermato quanto dichiarato in conferenza stampa da Giuseppe Conte. Ieri il premier ha evidenziato che l’alto numero di casi rilevati in Italia è dovuto all’intensa attività di screening sanitario in atto.

“Noi abbiamo un livello di prevenzione elevatissimo. Abbiamo disposto per primi il controllo in porti e aeroporti e tutti i possibili casi li abbiamo verificati“, dichiara Borrelli. I tamponi eseguiti sarebbero circa 3mila.

Caserme e alberghi pronti per ospitare ricoveri

Il capo della Protezione Civile assicura che non mancano le strutture per ospitare la popolazione in caso si rendesse necessario. “Noi abbiamo fatto un lavoro insieme con le strutture operative, in particolare le forze armate. Abbiamo disponibilità di diverse migliaia di posti in tutto il territorio. Solo le infrastrutture dell’Esercito rese disponibili potrebbero essere 3412 posti letto in 1223 camere.

Quelle rese disponibili dall’Aeronautica potrebbero essere 1789 posti letto“.

Anche gli alberghi potrebbero essere usati in caso di emergenza: “Abbiamo una ricognizione fatta con i colleghi delle Regioni e siamo pronti a utilizzare anche alberghi per queste attività. Non abbiamo problemi per quanto riguarda le strutture per il ricovero“.

