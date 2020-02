In Italia si fa fronte al coronavirus, dopo lo sviluppo dei 2 focolai in Lombardia e Veneto. Nella giornata di ieri si sono prese misure straordinarie per combattere il SARS-CoV-2 , virus non mortale ma con un’elevata diffusione durante il picco della stagione influenzale. Risulta infatti che nell’89% dei casi il COVID19 (Corona Virus Disease) si presenta con sintomi lievi, mentre il tasso di mortalità, contando i casi cinesi, si attesta intorno al 2%.

Le misure messe in atto per combattere il coronavirus

Il Consiglio dei Ministri che ha avuto luogo ieri sera ha indicato il percorso che verrà intrapreso per ridurre al minimo i rischi di diffusione del coronavirus.

Le zone focolaio sono state messe in quarantena e sono state sospese le manifestazioni sportive e altre attività che possano favorire il contagio, comprese quelle didattiche, nelle zone più colpite:

Sospese le partite di serie A , come Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari

, come Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari In Lombardia (fino al 29 febbraio), Veneto e a Ferrara sono state chiuse le Università

Armani ha annullato la sfilata della Milano Fashion Week , mentre Moncler ha cancellato l’apertura di Moncler Genius 2020

, mentre Moncler ha cancellato l’apertura di Moncler Genius 2020 Sospensione delle gite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero

#coronavirus Varato decreto legge per fronteggiare l'emergenza #covid19. Tra le misure previste per le aree colpite:



➡divieto di allontanamento e accesso

➡sospensione manifestazioni, eventi e altre forme di riunione



Leggi le altre misure previste ⤵https://t.co/EOoeNpDmSg pic.twitter.com/ICjciKuT6f — Ministero Salute (@MinisteroSalute) February 23, 2020

La quarantena nei focolai

Sono blindati i comuni del lodigiano, circa 10, in cui risiedono 50mila persone.

Stessa quarantena nel padovano, il secondo focolaio in Veneto, più piccolo di quello lombardo.

In particolare ci saranno sanzioni penali per chi entra o esce senza permesso dalla zona in quarantena, presidiata dalle forze dell’ordine e, su indicazione delle prefetture, verrà messo in campo anche l’esercito.

La situazione in Italia: sale il numero dei contagi

In Italia i contagi aumentano, arrivando a 111 persone risultate positive in 5 Regioni:

89 in Lombardia (numero in aggiornamento)

17 in Veneto

2 in Emilia Romagna

2 nel Lazio

1 in Piemonte

In Lombardia questa mattina è risultato positivo un 17enne della Valtellina, che frequenta un istituto agrario di Codogno, al centro del focolaio nel lodigiano.

🔴 In caso di dubbi o sintomi, chiamate il numero verde 1500 o il numero unico di emergenza 112, non andate al pronto soccorso. Gepostet von Attilio Fontana am Samstag, 22. Februar 2020

Le vittime del coronavirus in Italia

Si attesta a 2 il numero delle vittime del coronavirus in Italia. La seconda, una 75enne della Lombardia, è risultata positiva al tampone post mortem, ma non è accertato che sia deceduta a causa del virus visto che esistevano patologie preesistenti.

La prima vittima, Adriano Trevisan, 78 anni, era ricoverato all’ospedale di Schiavonia, nella provincia di Padova.

I casi sospetti

C’è un sospetto caso di coronavirus in Costiera amalfitana: si tratterebbe di un 47enne di Scala. L’uomo, un autista Ncc, si trova all’ospedale Cutugno di Napoli, dove sono stati eseguiti i tamponi i cui risultati dovrebbero arrivare entro le 12.

A Castiglione d’Adda (Lodi) i genitori del paziente 1, il 38enne infettato insieme alla moglie, sono stati portati via di casa. Un’ambulanza biocontenitiva ha trasportato gli anziani in un presidio sanitario per gli accertamenti.

