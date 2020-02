Mentre in Italia si mettono in campo misure straordinarie per combattere l’impennata di casi di coronavirus, anche nel resto del mondo l’epidemia non si ferma.

Si attestano al momento a 78.823 i casi nel mondo, come mostra la mappa sulla diffusione sviluppata dal Johns Hopkins University. Sono 23.290 le persone guarite, mentre ci sono 2.462 morti.

Cina: sale a 97 il numero dei morti

È la provincia dell’Hubei la più colpita, con Wuhan, al centro dell’epidemia, che da un mese è in quarantena con i suoi 11 milioni di abitanti. Come riporta il South China Morning Post, tutte le morti nel Paese asiatico si concentrano in questa provincia, mentre una vittima è stata registrata nel Guangdong.

Da dicembre il coronavirus si è allargato a 28 altri Paesi. Il numero dei contagi però scende, grazie soprattutto alle misure adottate dal governo cinese, spesso drastiche. Le quarantene sono state imposte ad altre città dello Hubei, dove i residenti fanno i conti con mancanza di beni di prima necessità e forniture mediche.

Tra le vittime si conta oggi anche il terzo medico morto a Wuhan.

Si tratta di Xia Sisi, 29 anni, ricoverata da gennaio.

Aumentano i casi in Corea del Sud

Sono 602 i casi confermati in Corea del Sud, dove il presidente Moon Jae-in ha dichiarato che i prossimi giorni saranno cruciali. Il governo ha autorizzato la quarantena in diverse città, dopo le 5 morti confermate.

Benché non siano state date indicazioni specifiche, il livello di allerta è salito a 4, così da permettere al governo di prendere misure drastiche. Le possibilità sono il blocco delle entrate di viaggiatori da Paesi specifici e la restrizione dei trasporti.

La maggior parte dei casi sono concentrati nella città di Daegu. Come riporta il New York Times, più della metà dei contagiati fa parte della Chiesa di Gesù Shincheonji, culto fondato negli anni Ottanta. Il problema è che le autorità stanno avendo difficoltà a rintracciare gli adepti per i controlli.

Il coronavirus in Europa

L’Italia è il Paese più colpito in Europa per il coronavirus, scalzando dalla prima posizione la Germania, dove i casi confermati sono 16. In Francia, dove c’è stata la prima vittima del coronavirus ci sono 12 casi confermati.

Il ministro della Sanità francese Olivier Véran ha dichiarato che “l’allerta resta massima” e il Paese si prepara all’epidemia visto anche l’aumento dei casi in Italia.

Israele: controlli a chi arriva dall’Italia

In Israele 200 persone sono state isolate dopo che 9 turisti sudcoreani di ritorno da West Bank sono stati trovati positivi al test. Il Paese ha inoltre allargato a chi arriva dall’Italia i regolamenti per la quarantena, dopo la Corea del Sud e il Giappone.

