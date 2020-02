Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il confine tra Turchia e Iran questa mattina alle 6:53 (ora italiana). A lavoro nell’area le unità di emergenza per cercare i sopravvissuti. Almeno 3 delle vittime sarebbero bambini.

Terremoto tra Turchia e Iran: diverse vittime

Per il momento si ha notizia di almeno 9 vittime nella provincia di Van in Turchia. Ci sarebbero circa 37 feriti, 9 dei quali sarebbero in gravi condizioni. Suleyman Soylu, ministro dell’Interno turco, ha dichiarato che 3 delle vittime sono bambini e che 1.066 edifici nella regione sono collassati.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu Van'da, depremden etkilenen Başkale ilçesine bağlı Özpınar Köyü'nde incelemelerde bulunuyor pic.twitter.com/HaJ6IXj22o — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 23, 2020

Le autorità si dicono preoccupate per le diverse persone che possono essere rimaste intrappolate tra le macerie. “Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso“, ha dichiarato l’inviato sul posto di Al Jazeera, Hashem Ahelbarra. Una quarantina di villaggi sono stati colpiti in quella che è una delle aeree più attive del mondo. Solo un mese fa un terremoto molto violento ha colpito la Turchia orientale causando decine di vittime.