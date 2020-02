Joaquin Phoenix, da sempre fervente animalista, che già durante la vittoria agli Oscar aveva fatto un discorso in difesa dei diritti degli animali, ha recentemente salvato una mucca e il suo vitellino da un macello a Los Angeles, accompagnandoli alla Farm Sanctuary.

Joaquin Phoenix salva un vitellino

È diventato virale un video che ritrae l’attore Premio Oscar Joaquin Phoenix per il film Joker salvare un vitellino e una mucca. Phoenix ha portato via, in braccio, i due animali da un macello a Los Angeles e li ha accompagnati al Farm Sanctuary di Acton.

Il video è stato girato dall’operatore Shaun Monson, solo due giorni dopo la premiazione agli Academy Awards ed è stato postato proprio sul web dal ricovero per animali in cui l’attore ha portato i due esemplari, assieme a una delegazione di Animal Save e alla fidanzata Rooney Mara. Nel video, la star di molti film di successo di Hollywood come Her, parla col proprietario del macello Manning Beef Anthony Di Maria che gli permette di portare via la mucca e il vitellino, chiamati Liberty e Indigo che sarebbero stati macinati per il marchio Farmer John.

Nel video si toccano temi come la separazione dei vitellini dalle loro mamme e il dolore inflitto agli animali quando viene tolta loro la vita, che Phoenix definisce un vero e proprio omicidio.

Joaquin Phoenix, le speranze per il futuro

Joaquin Phoenix, a proposito della sua esperienza, ha scritto in un comunicato: “Non avrei mai pensato di poter trovare l’amicizia in un macello” ha raccontato “Ma incontrando Anthony e aprendo il mio cuore al suo, mi sono reso conto che potremmo avere più cose in comune di quante siano le differenze”.

L’attore ha poi continuato: “La mia speranza è, mentre guardiamo la piccola Indigo crescere con sua madre Liberty negli spazi di Farm Sanctuary, che ricorderemo sempre il modo in cui le amicizie possano emergere anche nei luoghi più inaspettati”.

Col suo gesto, la star conferma di essere da sempre attivo a difesa degli animali. Dopo la premiazione con agli Oscar aveva detto: “Ci appropriamo delle risorse naturali, ci sentiamo autorizzati a inseminare artificialmente una mucca a rubare il suo cucciolo”. Quindi, dalle parole ai fatti.